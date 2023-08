Strage Bologna, De Angelis resta al suo posto. Bolognesi: "Pallonaro impunito"

Dimissioni, richieste di chiarimento e di commenti, ma Marcello De Angelis, responsabile della comunicazione della Regione Lazio, non se ne va e resta al suo posto. Lo fa sapere il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che "dopo lunghe riflessioni e un attento e sincero confronto" ha deciso "di non revocargli la fiducia. Pertanto, manterrà la direzione della Comunicazione Istituzionale".

De Angelis è finito nella bufera per aver detto detto che Fioravanti, Mambro e Ciavardini non hanno a che fare con la strage del 2 agosto 1980. Ma nel post ha detto di avere delle certezze, per poi chiedere scusa, mantenendo però le sue posizioni.

Dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che considera le parole dell'ex parlamentare, con un passato nelle file della formazione neofascista "Terza Posizione", come "l'ennesima dichiarazione negazionista", al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che gli ha dato dell'uomo "Ignobile e bugiardo", alla segretaria PD Elly Schlein, al leader di Azione, Carlo Calenda, ai tanti del M5S e a Italia Viva, che ne hanno chiesto le dimissioni. De Angelis nel frattempo si è scusato con un altro lungo post sui social chiedendo scusa, in attesa dei commento di Giorgia Meloni che non arrivano, e quindi parte un altro tourbillon di polemiche

Per il presidente dell’associazione delle vittime, Paolo Bolognesi, si tratta di un "pallonaro impunito" e di "affermazioni inverosimili".

"Il Presidente Rocca si schiera con De Angelis. Niente revoca dell' incarico. E niente dimissioni. Una scelta inaccettabile - ha scritto in un twitt il deputato dem Andrea De Maria - così si manca di rispetto alle vittime ed ai familiari delle vittime della strage del 2 agosto. Così si indeboliscono le istituzioni e la loro credibilità". Per Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera "il caso De Angelis e le mancate dimissioni dimostrano l'inquietante legame della destra meloniana con i settori neofascisti. Ovvio che la scelta di farlo restare non è attribuibile solo al presidente Rocca. La scelta è stata di Giorgia Meloni".

La segretaria PD. Elly Schlein chiederà conto alla presidente del Consiglio venerdì 11 agosto durante l'incontro sul salario minimo: "Ci aspettiamo risposte anche sulle mancate dimissioni di De Angelis", ha detto.

Intanto domani, 9 agosto, si terrà una manifestazione, indetta dal segretario Pd di Roma Foschi, per chiedere nuovamente le dimissioni di Marcello De Angelis, alle ore 12 presso la sede della Regione Lazio.