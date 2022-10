Studentato via Serlio, FdI: "L'unico posto da occupare è una stanza alla Dozza"

"Ci sono decine e decine di studenti che stanno aspettando la fine dei lavori e questi disgraziati facinorosi occupano". A scriverlo in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Stefano Cavedagna che condanna l'occupazione da parte del Collettivo Universitario Autonomo (CUA) dello studentato Beyoo, in via Serlio. Cavedagna riferisce che "hanno persino usato i letti per dormire. Hanno persino detto che occuperanno un piano al giorno, chiamando persone da fuori per farle entrare dentro. Questo è un atto criminale, diversamente da quella che, seppur da condannare, sembrava una attività di protesta per il caro affitti".

"C'è inoltre da risolvere il 'problema CUA' - per il consigliere - Questi soggetti occupano da tempo diverse aule dell'Università, minacciano i residenti di via Petroni che non vogliono rumore la sera, minacciano il personale che l'Università che pulisce i muri imbrattati dai loro graffiti, aggrediscono le persone senza farsi problemi, come hanno aggredito me e altri studenti di azione Universitaria - al banchetto elettorale - Quando c'è qualcuno che investe in Città, peraltro per strutture ricettive, il Comune deve garantire il servizio - attacca Cavedagna - il Comune deve fare assolutamente qualcosa, e subito. Questa associazione non può commettere reati a tutto spiano senza che nessuno intervenga. L'unico posto che quelli del CUA dovrebbero occupare è una stanza al carcere della Dozza".