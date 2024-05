Oltre 4mila studenti hanno richiesto di votare a Bologna: seggio al Sabin

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Parte la sperimentazione dell’esercizio del diritto di voto da parte di studentesse e studenti fuori sede. Per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno hanno fatto richiesta di esercitare il voto in circa 4350.



Sono studenti/esse residenti in un comune di un'altra regione italiana della stessa Circoscrizione 2 in cui rientra la regione Emilia-Romagna (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige) e con domicilio nel comune di Bologna per ragioni di studio, oppure residenti in un comune di una regione appartenente a una delle altre quattro circoscrizioni elettorali e con domicilio in un comune della regione Emilia-Romagna, sempre per ragioni di studio, che possono votare a Bologna in quanto Comune capoluogo.

Attestato di ammissione al voto

Chi ha presentato domanda regolarmente, entro 5 giorni prima delle elezioni, quindi entro il 4 giugno, riceverà via email, all'indirizzo di posta elettronica che ha comunicato nella domanda, l'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare. Occorre controllare anche la cartella dello spam.

Se al 5 giugno non si è ricevuta la mail, o se non era stato comunicato l’indirizzo email nella domanda, si potrà richiedere l’attestato di ammissione al voto allo Sportello dell'Ufficio Elettorale, in piazza Liber Paradisus 9, venerdì 7 giugno dalle 8 alle 18, sabato 8 giugno dalle 8 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.



Dove votare: numero e sede dei seggi

Tutte le sezioni elettorali dedicate al voto di studenti fuori sede sono al Liceo Scientifico Statale Sabin, in via Matteotti 7.

I seggi sono suddivisi per circoscrizione elettorale e per lettera del cognome delle/dei votanti, come descritto di seguito: