Tabaroni DSP: giusto protestare contro Città 30 ma la destra di sistema non è alternativa politica credibile BOLOGNA 21 Gen 2024 Democrazia Sovrana Popolare esprime netta contrarietà all'imposizione del limite dei 30 km orari nella gran parte delle vie di tutto il territorio comunale di Bologna. Consideriamo la Città 30 un chiaro provvedimento ideologico attuato dal Sindaco Lepore senza una preventiva consultazione della cittadinanza che, già nei primi giorni di attuazione, sta sconvolgendo la viabilità comunale e il diritto alla mobilità di cittadini, lavoratori ed imprese. Ridurre la velocità a 30 km orari, significa allungare i tempi di trasporto con conseguente aumento dall'inquinamento cittadino, significa rendere più dispendioso il trasporto medesimo, sia per consumo di carburante che per tempi di percorrenza. Consideriamo oggi la Città 30 a Bologna come l'inquietante anticipazione di ulteriori provvedimenti liberticidi camuffati da regole in favore del "cittadino virtuoso", quali il completamento della Smart City e il sistema di scoring del Digital wallet. Tutti provvedimenti che determinano una insostenibile effrazione della privacy dei cittadini attraverso forme di controllo e di repressione sempre più marcati e non compatibili con lo stato di diritto di un Paese democratico. Come DSP siamo dunque al fianco di tutte le persone che intendono ribellarsi alla Città 30, ma non siamo al fianco dei partiti di quella destra di sistema e di quelle associazioni stampella che cavalcano il dissenso trasversale tra i cittadini per contingente tornaconto elettorale. È sempre doveroso infatti ricordare che nel desolante panorama odierno di ingiustizia sociale permanente e di sproporzione nella redistribuzione della ricchezza tra multinazionali e resto del popolo, questi partiti di sistema, tanto a destra quanto a sinistra, sono stati e continuano ad essere i principali esecutori delle più sfrenate ed irresponsabili politiche neoliberiste, che hanno gradualmente allontanato il cittadino dalla possibilità di incidere su tutte le scelte politiche della collettività. Per tutte queste ragioni consideriamo la destra di sistema scesa in piazza a manifestare Venerdì 19 a Bologna non essere una alternativa politica credibile. Rivendichiamo oggi la necessità di aggregare tutte le forze sane del territorio per una nuova costruzione politica a partire da questi temi trasversali e dall'identificarli senza più infingimenti, come provenienti dalla stessa matrice liberticida ed anticostituzionale.