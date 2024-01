Tajani in città: "Regione contendibile, scegliamo un candidato moderato"

Forza Italia ritorna in campo stavolta con Antonio Tajani, segretario di partito nonché ministro degli esteri, che oggi ha risposto ad alcune domande dei giornalisti in città prima della conferenza annuale da Confcooperative.

La missione del partito Azzurro alle prossime elezioni europee è "superare quota 10% perché, una volta raggiunto quell'obiettivo, alle elezioni politiche raggiungeremo quota 20%" ha detto Tajani. "Vogliamo – continua il vicepremier - ad essere protagonisti in Europa. Il voto a Forza Italia è il voto più utile che si possa dare per far contare di più il nostro paese a Bruxelles".

Il piano per le amministrative "Modello Guazzaloca"

L’erede del cavaliere ha proseguito il suo intervento illustrando il piano per le regionali in Emilia-Romagna e le amministrative di giugno. In breve "Noi puntiamo a vincere" ha sollecitato Tajani "è ora di cambiare. La democrazia è alternanza e sono convinto che si possa governare questa regione in modo diverso". Secondo il segretario, la coalizione di centrodestra dovrebbe puntare su un candidato "moderato", perché "la politica si vince al centro" ha ribadito il politico. Uno dei giornalisti suggerisce che "ci vorrebbe quindi un nuovo Guazzaloca" e Tajani ribatte: "Guazzaloca ha vinto in Emilia Romagna, quindi quel modello sicuramente a mio giudizio, è un modello vincente". Il tema regionali si chiude con un commento sul terzo mandato "credo che dieci anni siano sufficienti e che sia giusto anche qui, puntare sull'alternanza per evitare incrostazioni di potere". L’azzurro però ci ha tenuto a specificare che "quest’idea non riguarda solo questa regione" ma che è "un principio generale" volto a proteggere "Il sistema democratico con delle contromisure".

Commento sulla Città 30

Il politico non ha trattenuto un commento sull’implementazione della Città 30 a Bologna: "è difficile che i cittadini possano rispettare i 30 km/h, è giusto controllare la velocità, ma bisogna sempre dare delle regole che siano rispettabili. Dare la regola di 30 km/h significa che nessuno andrà a 30 km/h, quindi tutti quanti violeranno le regole. Forse magari era meglio essere un po’ più severi, per esempio sui 50 km/h."

Tajani sul Yemen

Il ministro degli esteri ha anche risposto ad alcune domande su vicende ed eventi avvenuti negli ultimi giorni al di fuori dei confini italiani. Sullo Yemen Tajani ha detto che il governo italiano era stato “informato in largo anticipo” dei piani per contrattaccare i ribelli Houthi. “Non è arrivata nessuna pressione da parte statunitense” per chiedere un intervento da parte dell’Italia, spiega il ministro e che in ogni caso l’Italia non può “fare azioni di guerra in territorio straniero” senza “un dibattito parlamentare un voto del Parlamento”. “Noi non potevamo neanche volendo partecipare ad una missione militare decisa in tempi molto rapidi da Usa e Gran Bretagna a nostro giudizio assolutamente legittima, perché basata anche sua una decisione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Noi stiamo dalla parte della legalità, quindi lotta al terrorismo, sia esso Houthi sia esso Hamas”.

Primo evento di Massari

Questo è stato il primo grande evento di Forza Italia per Lanfranco Massari come coordinatore cittadino, il quale ha voluto ringraziare il segretario nazionale per la visita. "Siamo stati molto orgogliosi, lieti di accogliere il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, che ad appena un mese dal Congresso cittadino e provinciale che ha eletto la nuova classe dirigente del partito, ha voluto darci un segnale di vicinanza," ha commentato Massari. Sul tema amministrative, il politico ha descritto il candidato ideale che Forza Italia sosterrebbe seduta stante come "un candidato che non necessariamente deve essere espresso da Forza Italia, ma basti sia moderato, andrebbe benissimo anche un civico."