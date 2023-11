Tassisti in protesta in Piazza Maggiore: "Vogliamo i fatti". Lega: "Lepore arrivi a un accordo"

Il tira e molla tra Comune e tassisti, tra riorganizzazione del servizio e proposte, avrebbe portato oggi a un presidio dei conducenti dei taxi davati a Palazzo D'Accursio, durante la seduta del Consiglio Comunale.

Sugli striscioni in giallo si chiedono fatti da parte dell'amministrazione e una risposta alle proposte della categoria.

"Le persone a Bologna non si lamentano perché in taxi ci si mette troppo, ma perché il taxi non c'è o costa troppo", aveva detto il sindaco Matteo Lepore qualche giorno fa, durante un incontro organizzato da Cna, ma si era reso disponile a istituire un tavolo di lavoro.

I nodi da sciogliere sono quelli delle eventuali nuove licenze previste dal DL Assett per i Comuni capoluogo (aumento delle licenze fino al 20% - ndr) e poi la questione traffico, tra chiusure e lavori.

"Siamo al fianco dei tassisti di Bologna, oggi in manifestazione sotto palazzo d’Accursio per chiedere di essere ascoltati - ha scritto in una nota il capogruppo della Lega, Matteo Di Benedetto - Oggi vi sono trattative tra la categoria e l’amministrazione per il rinnovo dell’accordo. Chiediamo che Lepore e la giunta ascoltino i tassisti di Bologna e rimettano al centro l’interesse della collettività, arrivando a un accordo che risponda a tutte le necessità della città e riconosca il valore aggiunto del servizio portato avanti dai tassisti che è a tutti gli effetti indispensabile”.