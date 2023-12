Terzo mandato per i presidenti della Regione, Salvini: "Lega favorevole ma altri no"

"Se uno è bravo viene riconfermato, se uno non è bravo viene mandato a casa". Da Sasso Marconi il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ribadisce il suo favore al terzo mandato per gli amministratori locali e i presidenti di Regione: "Io sono a favore della libera scelta dei cittadini: se non c'è un limite di mandato per parlamentari e ministri, mi domando perché dovrebbe esserci per i sindaci e i governatori. La Lega l'ha sempre pensata così, ma c'è chi non è d'accordo".

L'elevazione da due a tre del numero massimo di mandati è una battaglia che il Carroccio porta avanti da tempo. Nei giorni scorsi, il partito di Matteo Salvini ha presentato un emendamento al disegno di Legge per la riforma del Testo Unico degli Enti Locali per eliminare il limite del terzo mandato per i governatori regionali. Durante la cerimonia di riapertura del ponte Leonardo Da Vinci, di fianco al ministro c'è Stefano Bonaccini, il cui secondo incarico al vertice della Giunta regionale andrà a scadenza naturale nel 2025. Ma Salvini guarda anche ai leghisti nella stessa condizione, come Luca Zaia in Veneto: "Non è un discorso di convenienza - precisa-. In Emilia, in Veneto o in Sicilia, se un cittadino apprezza il suo sindaco vorrebbe poterlo rivotare. Idem per i governatori e per i parlamentari".

Una sponda per un eventuale Bonaccini ter che però il viceministro Galeazzo Bignami ha rispedito al mittente, definendo la richiesta "illegittima" e prematura, segno che la stessa maggioranza di governo non è coesa sulla questione. Su se sia possibile inserire una norma ad hoc per il terzo mandato, Salvini risponde: "Solo se sono tutti d'accordo, se siamo da soli non basta. Se proverò a convincere Meloni? Il problema non è solo nel centrodestra, è anche a sinistra, ma ogni modo per avvicinare la politica ai cittadini è utile".