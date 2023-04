Terzo Polo, il partito unico 'non s'ha da fare': "Non si può senza sciogliere i vecchi"

Il partito unico "non s'ha da fare" recitava il capitolo I de I Promessi Sposi "nè domani nè mai", continuava. Sembrerebbe la sintesi dell'ipotesi di partito unico tra le formazioni del cosiddetto "Terzo polo", Azione e Italia Viva, guidati rispettivamente da Carlo Calenda e Matteo Renzi.

Tralasciando le citazioni auliche però, ci pare proprio azzeccato dire che "volano gli stracci".

"Non c’è la volontà di rompere, ma c’è la richiesta di chiarezza sul partito unico - ha scritto sui social il senatore Marco Lombardo, ex assessore comunale, e ora nella segreteria nazionale del partito fondato da Calenda - Amareggia registrare attacchi seriali su un punto politico (e non personale) sollevato da Calenda. Non si può creare un partito nuovo, senza risorse e senza sciogliere i partiti di partenza".

Calenda: "Responsabili di Renzi"

Eh sì, perchè poco fa è stato proprio Calenda ad addossare la responsabilità a Renzi che "ha ripreso direttamente in mano IV due mesi fa e non vuole rinunciarvi. Legittimo anche se contrario alle promesse elettorali. Amen. È stato un brutto spettacolo: attacchi personali, a cui non abbiamo mai risposto, e notizie false distribuite ad arte. Noi non facciamo politica così. Da domani riprenderemo con Azione. il lavoro per la costruzione di un partito liberale, popolare e riformista. Avanti!"

Ma non è tutto. C'è anche una malcelata denuncia di insulti da parte dell'ex presidente del Consiglio: "Lo stop deriva dalla scelta di Italia Viva di non votare un documento ieri che avevano dichiarato essere già letto e condiviso - si legge in una nota di Azione - Dietro tutto questo c'è solo un fatto: Renzi tornato alla guida di Italia Viva da pochi mesi non ha alcuna intenzione di liquidarla in un nuovo partito. Scelta legittima ma contrastante con le promesse fatte agli elettori. Dopo mesi di tira e molla ne abbiamo semplicemente preso atto. In un clima volutamente avvelenato da insulti personali da parte di Renzi e di quasi tutti gli esponenti di Italia Viva a Carlo Calenda".

Italia Viva: "Scelta di Calenda"

E poi Italia Viva dà la colpa a Calenda: "Interrompere il percorso verso il partito unico è una scelta unilaterale di Carlo Calenda - fa sapere l'ufficio stampa di Italia Viva - Pensiamo che sia un clamoroso autogol ma rispettiamo le decisioni di Azione. Gli argomenti utilizzati appaiono alibi. Italia Viva è pronta a sciogliersi come Azione il 30 ottobre, dopo un congresso libero e democratico. Sulle risorse Italia Viva ha trasferito fino ad oggi quasi un milione e mezzo di euro al team pubblicitario di Carlo Calenda ed è pronta a concorrere per la metà delle spese necessarie alla fase congressuale e a trasferire le risorse dal momento della nascita del partito unico. Leopolda, Riformista, retroscena, veline, presunti conflitti di interesse sono solo tentativi di alimentare una polemica cui non daremo seguito. La costruzione di una proposta alternativa a populisti e sovranisti è da oggi più difficile ma più urgente. Nei prossimi mesi noi rispetteremo gli amici di Azione cercando ogni forma di collaborazione senza rispondere alle polemiche di alcuni dei loro dirigenti", conclude la nota

"In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo - risponde Renzi su twitter - Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo un motivo politico per la rottura. Eviterei di inseguire le polemiche e i retroscena. Andrei al sodo. Ieri Azione ha presentato un documento - racconta - a noi va bene con piccole modifiche assolutamente accettabili. Le abbiamo pubblicate: i vecchi partiti si sciolgono con l’elezione del Segretario nazionale del partito unico. Se Calenda ci sta, noi firmiamo. Se Calenda ha cambiato idea, lo rispettiamo e ne prendiamo atto. Quanto alla Leopolda: chi conosce quell’esperienza sa che è un momento bello di confronto politico tra generazioni e storie diverse. È un momento in cui tante persone si avvicinano alla politica. Dire che non può essere più fatta la Leopolda non ha senso. La facciamo con migliaia di volontari dal 2010, non vedo perché dovremmo smettere di farla oggi in un momento in cui la politica va difesa dai populismi e dai sovranismi. Il mio è un appello finale: basta polemiche, rimettiamoci al lavoro tutti insieme. Noi ci siamo, consapevoli della responsabilità verso tanta gente che ci chiede di tornare a sognare, non di volare rasoterra".