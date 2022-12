Test fertilità per i giovani. La proposta della Lega che viaggia tra le polemiche

Un'idea "retrograda, totalitaria e antidemocratica". Il Pd dell'Emilia-Romagna si indigna di fronte alla proposta della Lega, che in Regione ha presentato un emendamento alla legge di stabilità per realizzare uno screening di massa sui 26enni per controllarne la fertilità. "Un'idea totalitaria e antidemocratica- attacca la consigliera dem Francesca Marchetti- che la Lega vuole mascherare dietro al concetto della prevenzione per i cittadini e che invece nulla ha a che vedere con il tutelare il diritto e la libertà degli emiliano-romagnoli. Un emendamento assurdo, che è ben lontano dal concetto di benessere e tutela della salute che abbiamo in questa Regione. La destra preferisce tenere sotto controllo i cittadini, monitorarli e censirli come nel più buio passato dittatoriale".

Secondo Marchetti, tra l'altro, "non è certo obbligando le donne a sottoporsi ai test che si sostiene la natalità, con una sorta di stigmatizzazione implicita, ma attraverso politiche di supporto alla genitorialità, a consulenze educative sulla salute riproduttiva e a misure efficaci per la conciliazione dei tempi vita-lavoro e della condivisione delle responsabilità di cura che possiamo supportarli". In Emilia-Romagna, continua la consigliera Pd, "siamo abituati a essere vicini alle persone della comunità regionale, proteggendo le fasce in condizioni di fragilità sociale, le donne e i giovani a partire dalla sanità pubblica, dal welfare e dai servizi e confermando il sostegno alle famiglie con politiche integrate, sui nidi o il bando per giovani coppie. Queste sono le politiche prioritarie per l'Emilia-Romagna che promuovono il benessere, anche attraverso il supporti dei consultori familiari e dei presidi ospedalieri pubblici e non certo quelle che propone la destra retrograda".

La replica della Lega

La Lega non ci sta e reagisce alla polemica sui test per la fertilità dei giovani che dovrebbero essere fatti a cura del servizio sanitario. "Ci auguriamo che nel Pd non abbiano letto l'emendamento che abbiamo presentato, altrimenti dimostrerebbero di avere seri problemi di comprensione oltre a confermare la loro ostinata volontà di strumentalizzare tutto ciò che non proviene da casa loro", affermano il capogruppo in consiglio regionale e commissario Lega Emilia Matteo Rancan e il consigliere regionale Daniele Marchetti. L'adesione allo screening sulla fertilità proposto dalla Lega in Regione "è assolutamente su base volontaria, coinvolge sia uomini che donne ed è strutturato alla medesima maniera dello screening già esistente ed avviato a livello regionale per l'epatite C". "Si tratta, né più e né meno di uno screening volontario e gratuito sulla scorta di quanto si sta già facendo con l'epatite C- ribadiscono i due leghisti- i cittadini, sia uomini che donne, si vedono recapitare un avviso con il quale vengono informati che il sistema sanitario mette loro a disposizione gratuitamente un test per verificarne la fertilità".

Una proposta che secondo gli esponenti del Carroccio si rende necessaria "anche alla luce del fatto che molte coppie, avendo allungato di molto l'età media per concepire un figlio si accorgono troppo tardi di avere problemi di fertilità". Dopodiché, concludono Rancan e Marchetti, "è evidente che quell'esame porta con sé un secondo vantaggio, legato al fatto che attraverso di esso potrebbero emergere indizi connessi ad altre patologie". Vien da sé, per i consiglieri regionali del Carroccio, "come le barricate erette del Pd siano pretestuose e strumentali: come si può, infatti, avere paura della scienza, di uno screening volontario e del sistema sanitario regionale?".