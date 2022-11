Traffico nodo di Rastignano: "Approvata l’apertura del doppio senso di marcia"

Eì stata approvata in Regione l’apertura sperimentale del doppio senso di marcia nel cosiddetto "nodo di Rastignano, una risoluzione presentata dalla consigliera e capogruppo di Forza Italia, Valentina Castaldini e votata dall’Assemblea Legislativa.

"Finalmente è stata presa seriamente in considerazione l’apertura sperimentale del doppio senso di marcia del primo lotto del Nodo di Rastignano, inaugurato nel 2020 e ad oggi aperto solo in un senso di marcia, da sud in entrata a Bologna" scrive in una nota Castaldini "quella zona che per alcuni potrebbe sembrare ininfluente balza fin troppo spesso agli onori della cronaca, perché tutto il traffico che da Bologna deve andare verso sud, quindi Rastignano, Pianoro, Loiano, ma anche Sasso Marconi lo può fare passando esclusivamente dal ponte di San Ruffillo. Il traffico in senso contrario invece, all’altezza di Rastignano può svoltare e transitando su Via Buozzi e via

Madre Teresa di Calcutta arrivare a Bologna senza code o incolonnamenti".

Quindi c'è stato il favore anche della maggioranza: "La politica ha il compito di promuovere le buone pratiche

suggerite. Con l’approvazione, oggi, di questa risoluzione, finalmente vengono prese in considerazione non solo le esigenze di attraversamento ma anche e soprattutto quelle di vivibilità di Trappolone e Rastignano" continua la capogruppo che si augura l'effettiva apertura della strada avvenga al massimo nel giro di qualche settimana "Ringrazio tutti quelli che hanno aiutato a giungere a questa conclusione di una storia lunga due anni, i colleghi dell’opposizione che hanno sempre sostenuto la mia proposta, i parlamentari che da Roma hanno dato fatto sentire il loro appoggio ed infine i colleghi della maggioranza che hanno lavorato per dare il loro contributo migliorativo alla proposta. Oggi è un bel giorno di democrazia e di partecipazione, oggi permettetemi di dire

che il “nodo è sciolto”.

Cittadini "non obbligati a transitare sul ponte di San Ruffillo"

Ora saranno i comuni coinvolti, Bologna e San Lazzaro di Savena, a dover ratificare la decisione di viale Aldo Moro: "Tutti i residenti della frazione di Trappolone, di via Madre Teresa di Calcutta e di via La Bastia, della parte di Rastignano a monte della ferrovia e quelli di Monte Calvo, e di chi si reca per un evento alla ex serra La Bastia, potranno percorrere il doppio senso finalmente aperto del nodo di Rastignano, senza essere obbligati a

transitare dal Ponte di San Ruffillo e da via Toscana, da via Valle Verde per poi proseguire verso la propria destinazione".