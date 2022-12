I lavori del tram entrano nel vivo, Lepore: "Su queste opere i bolognesi hanno votato 3 volte

"Siamo partiti con le analisi delle aree dove realizzare il deposito a Borgo Panigale. A marzo partiranno il resto dei cantieri, siamo già nel vivo dell'opera", lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, mentre stanno per iniziare i lavori propedeutici ai cantieri del tram.

"Mi aspetto che il governo collabori. Stiamo dialogando: a volte ci troviamo, a volte no, ma ne abbiamo discusso per tanto tempo, dobbiamo realizzare le cose per le quali siamo stati votati - sottolinea Lepore che questa mattina è stato ospite del congresso della Filt-Cgil di Bologna - su queste opere i bolognesi hanno votato tre volte".

Il viceministro ai trasporti Galeazzo Bignami aveva giudicato il progetto derl tram "tra l'inutile e il dannoso. Stiamo ancora verificando se si può evitare che ciò accada".

"Il tram per Bologna sarà un cambio di paradigma molto importante, ci saranno dei disagi, cambierà il modo di muoversi in città, ma significherà collegare quartieri periferici, riqualificare il villaggio Ina" quindi "Dobbiamo fare in modo che le persone sopravvivano ai cantieri, ma il tram riqualificherà l'offerta commerciale e farà salire i valori immobiliari. Il saldo parcheggi sarà uguale", assicura.

Altra sfida, il Servizio ferroviario metropolitano

"Le sfide sono il tram e il treno, dobbiamo far sì che tutta l'area metropolitana possa essere collegata in maniera efficiente - osserva il sindaco - Sul Servizio ferroviario metropolitano, però, la Regione deve dare un segnale. Rfi è in ritardo, ma anche la Regione deve chiudere l'accordo perché sulle rotte già realizzate possiamo avere un servizio cadenzato ai 15 minuti. Se non cambiamo continuiamo ad arrenderci al mondo che abbiamo. Il tram deve essere strutturato in modo definitivo.(dire)