Tram, il Comune contro Bignami: "Usa l'emergenza maltempo per attaccare l'opera"

L'allagamento di via Saffi porta a galla tutti i contrasti tra il Comune e il centrodestra sulla realizzazione del tram. Il vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami approfitta “dell'emergenza” maltempo “per attaccare ancora una volta il progetto” del tram, attacca l'assessore comunale alla Mobilità Valentina Orioli.

Cosa ha detto il viceministro

Questa volta il Comune non evita lo scontro, dopo che il vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti in mattinata, durante un sopralluogo in via Saffi, ha detto che il cedimento della strada per via del maltempo di questi giorni “crea dubbi di compatibilità sia sul tram sia sui tempi” (aspetto, quest'ultimo, non secondario dato che i lavori per la linea rossa devono terminare entro il 2026 per non perdere i fondi del Pnrr). Non solo, Bignami ha anche chiesto alla direzione del Ministero e ad Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) se “nelle valutazioni di carico del passaggio del tram è stato valutato adeguatamente il peso di carico dell’infrastruttura”. Dichiarazioni che arrivano a pochi giorni di distanza dalla polemica sui cronoprogramma delle due più importanti opere cittadine in programma, il Tram e il Passante.

Orioli: "Il tram non comporta un maggior carico"

Dopo un pomeriggio di attesa, in serata arriva la risposta di Orioli, che va all’attacco del vice ministro sia da un punto di vista politico che tecnico. "Il tram – dice Orioli - non comporta un maggior carico sulle strade rispetto al passaggio di altri mezzi pesanti, come gli attuali filobus o autobus”. E questo perché, spiega l’assessore, pur essendo un mezzo più grande e più pesante “ha un carico distribuito diversamente, che è meno impattante sulla tenuta della strada”. Insomma, il peso del mezzo si “distribuisce meglio e quindi di fatto è minore". Inoltre, il progetto del tram, “come noto e come già spiegato in sede di Conferenza dei servizi e nelle varie presentazioni pubbliche si è fatto carico di verificare in ogni metro della linea, quindi su tutti e 17 i chilometri, la piena compatibilità tra il passaggio del tram e la tenuta della strada", e nel tratto di via Saffi “in modo ancor più approfondito”.

Per l'assessore le dichiarazioni di Bignami sono "inopportune"

Fin qui, la risposta tecnica (e anche di sostanza). Ma questa volta Orioli aggiunge un’ulteriore riflessione più politica, chiedendosi se le osservazioni “inopportune” di Bignami sul tram sono quelle di un “esponente del Governo” o del “capo dell'opposizione cittadina”, perché “più che puntare alla realizzazione di un'opera Pnrr, strategica per la città, entro i tempi che lo stesso governo chiede, sembrano volte a contestarla, insinuando dubbi sul progetto e sulla sua realizzabilità". Ad ogni modo, conclude Orioli, tutti i dubbi del vice ministro possono “agevolmente chiarirsi guardando i progetti o chiedendo direttamente informazioni”, perché il Comune, ribadisce “la piena disponibilità a fornire le informazioni e i chiarimenti che riterrà utili”.