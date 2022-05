Ucraina, Prodi: "Mi aspetto disgrazie e sangue. Parliamo di pace" | VIDEO

"Non mi aspetto nulla di nuovo nei prossimi giorni tranne che disgrazie e sangue". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi sul conflitto russo-ucraino, oggi, a margine della presentazione del libro di Stefano Passigli, "Elogio della Prima Repubblica".

"È chiaro - continua il professore - che quando si arriva a un'impasse come in questi giorni, l'unica reazione è dire: cominciamo a parlare, a discorrere di pace, perché con le armi siamo in una condizione di 'stand and still', cioè in una situazione di assoluto impasse. Non sappiamo quali sono le intenzioni di Putin, non sappiamo quali siano le capacità di resistenza degli ucraini. Mi auguro che questo faccia capire che l'unico modo per uscire dal problema non è vedere chi vince o chi perde, ma il dialogo", conclude. (dire)