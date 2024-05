Valentini (FI): "Emilia Romagna è contendibile con candidato moderato, in Europa puntiamo al 12%" | VIDEO

"Emilia Romagna contendibile? Penso proprio di si" cosi Valentino Valentini, vice ministro del Made in Italy per Forza Italia, oggi in viale Aldo Moro parlando delle elezioni europee e regionali.

Per Bruxelles "puntiamo al 12%, il 10 sarebbe un ottimo risultato e come diceva il cavaliere 'se vogliamo il 10 puntiamo al 12". Secondo Valentini l'Europa dovrebbe dare priorità alla creazione "di un fondo che sostenga le piccole e medie imprese nella transizione digitale ed ecologica con le indicazioni principali, che noi speriamo non siano più così dogmatiche, ma che rispettino la neutralità tecnologica."

Riguardo invece le prossime elezioni regionali, previste tra ottobre e novembre, il forzista spera che il candidato sarà "un moderato" che metta d'accordo l'intera maggioranza.