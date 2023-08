'Caso' Vannacci, Lepore: "Si liscia il pelo alla pancia nera del paese per arrivare al 30%"

300 pagine che stanno tenendo banco in questo mese di agosto: "Il mondo al contrario", scritto dal generale dell'Esercito, Roberto Vannacci, hanno portato lo Stato maggiore a sollevarlo dalla guida dell'Istituto geografico militare, non solo, ad aprire anche un'inchiesta interna.

"Solidarietà e vicinanza ai militari che servono la patria senza la ricerca di visibilità personale o di carriera politica" sottolinea i sindaco di Bologna Matteo Lepore al programma del La 7 'L'aria che tira estate', spezzando quindi una lancia per le "centinaia e migliaia di servitori dello Stato che in silenzio fanno il loro dovere".

Per Lepore, il libro della discordia evidenzia "le divisioni che ci sono nell'impostazione nella maggioranza, nei partiti della destra, anche all'interno di Fratelli d'Italia".

Ci sarebbe "una parte della destra - continua - che vuole arrivare e rimanere al 30%, come è stato per Berlusconi e per Salvini, che pensa che per farlo ci sia una pancia nera del paese a cui occorre richiamarsi, che esiste, e lisciare il pelo", ma la "Costituzione è molto chiara".



E' "antifascista, dice che c'è reato chi porta avanti iniziative e tesi che in qualche modo sostengono una cultura e una politica di carattere fascista, leggete quel libro e fate i conti". "Se c'è qualcuno che non è stato censurato nè imbavagliato è Vannacci".

Intanto, mentre il generale rivendica "il diritto di criticare", il ministro della Difesa Guido Crosetto sottolinea di aver "agito da uomo delle Istituzioni, non di partito".

Sotto le due torri, la bagarre si era già consumata dopo ferragosto: "È un'indecenza assoluta che la presidente del Consiglio abbia affidato un incarico di prima responsabilità a un generale che si fa vanto di essere razzista, misogino e omofobo. Il partito della fiamma rimane così com'era definito mezzo secolo fa: un partito estraneo all'arco costituzionale", aveva scritto sui social il capo di gabinetto della Città metropolitana e delegato al Lavoro, Sergio Lo Giudice

Con l'ultimo passaggio che non è andato giù ai consiglieri comunali di Fdi e a quelli metropolitani del gruppo Uniti per l'alternativa, definendole frasi "gravissime, al limite dell'eversione.

Il libro della discorda

Nel saggio, autoprodotto, che sta andando a ruba su Amazon, Vannacci si scaglia contro la "dittatura delle minoranze", una categoria trasversale e "nefasta" che vede riuniti gay, clandestini, femministe, marxisti ecc.ecc. Ne ha contro gli ambientalisti che non capiscono che "i cambiamenti climatici ci sono sempre stati", contro Paola Egonu, i cui tratti non rappresentano l'italianità e contro gli omosessuali che non sarebbero "normali". Si definisce poi erede di Giulio Cesare e rivendica il suo "diritto all'odio". Sembrano deliri di un militante esaltato: sono esternazioni di un'alta carica dello Stato e le reazioni non si sono fatte attendere, a partire da quella dell'esercito e del nostro ministro della Difesa.