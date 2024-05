Elezioni San Lazzaro. Vannacci presenta la lista di Lega, Fi e Dc: “I diritti bisogna guadagnarseli"| VIDEO

Le sezioni sanlazzaresi di Lega, Forza Italia e Democrazia Cristiana hanno annunciato i loro candidati con una lista condivisa a sostengo dell'aspirante sindaco di centrodestra Alessandro Sangiorgi. Ospite dell'evento è stato il generale Roberto Vannacci, che ha condiviso le sue idee per un'Europa ideale dove "si mettono al primo posto le tradizioni e la sicurezza e si mettono da parte l'ideologia green e il pensiero unico".

Secondo Vannacci, "il mondo è fascista, se ne frega, se noi applichiamo le leggi green gli altri paesi inquineranno di più e non saremo più un'economia mondiale. Le politiche ambientali - continua - sono da ricchi e non possiamo permettercele". Presenti alla conferenza anche l'eurodeputata Alessandra Basso, che condivide le idee di Vannacci: "Non vedo l'ora di lavorare con lui a Bruxelles, abbiamo le stesse posizioni sulla famiglia".

"Molti cittadini e commercianti ci dicono che hanno paura di votare a destra perché temono ripercussioni dall'amministrazione locale, noi però non siamo come loro, noi siamo democratici, ed è per questo che dovreste votare per la nostra lista", ha aggiunto il capolista Massimiliano D'Errico.

I candidati presentati oggi, oltre al capolista, sono: Annalisa Mancino, Marinella Brizio, Pier Paolo Borghi, Marisa Paola Fontana, Graziano Montanari, Veronica Granvillano, Claudio Ribello, Wanda Marchesi e Wang King Walter.

Sangiorgi sfiderà la consigliera regionale dem Marilena Pillati sostenuta dalla sindaca Isabella Conti.