Lega, Venturi: "Manganelli contro movida e attivisti". Ma il Carroccio 'bastona' lui

Aveva invocato l'uso dei manganelli e dei taser per risolvere il problema della "movida" in zona Universitaria, ma alla fine a essere "bastonato" è stato lui. Metaforicamente, s'intende: la Lega, infatti, ha preso le distanze dalle parole dal suo consigliere comunale Giulio Venturi, che durante l'ultima assemblea a Palazzo D'Accursio era intervenuto polemizzando contro la gestione della vita notturna in Piazza Aldrovandi e la sicurezza della zona: "Una manganellata tra capo e collo a volte è meglio di tanti corsi di educazione civica", aveva detto durante il suo discorso.

La proposta: "Indicatori luminosi per aggirare la legge"

Il leghista ha poi riproposto l'idea anche per contrastare le proteste degli attivisti ambientalisti di Ultima Generazione, che lunedì mattina hanno bloccato in modo non violento il traffico sui viali. Secondo Venturi, agli agenti di polizia andrebbero dati in dotazione degli "indicatori luminosi con anima in acciaio e ricoperti in plastica" - cioè degli oggetti molto simili a dei bastoni ma dotati di led nella parte superiore - in modo da "aggirare il problema" della legge che vieta l'uso dei manganelli in quanto armi improprie che possono essere usati come strumenti di offesa alla persona.

L'imbarazzo della Lega: "La violenza è inaccettabile, invitiamo a usare un altro linguaggio"

Per quanto dettagliata, la "ricetta Venturi" non è piaciuta alla sede provinciale del Carroccio, che attraverso le parole del segretario Cristiano Di Martino ha di fatto scaricato il consigliere: "La Lega di Bologna prende le distanze dalle affermazioni del consigliere comunale Giulio Venturi - si legge nel comunicato -. Le dichiarazioni sull'uso del manganello contro chi manifesta (anche se in modo fastidioso causando molti disagi ai cittadini) è un modo di agire che non appartiene alla cultura del nostro partito. Invitiamo il consigliere comunale ad utilizzare linguaggi differenti poiché l'uso della violenza è inaccettabile".

"Siamo consapevoli - prosegue Di Martino nella nota - che chi ha un ruolo istituzionale deve trovare in ogni modo la sintesi attraverso il dialogo e la comprensione delle ragioni altrui senza trascendere in atteggiamenti inutilmente violenti. Siamo certi che - conclude - vista la storia politica di Venturi, questo sia stato solo un eccesso e che da politico pragmatico quale è torni sui suoi passi prendendo una posizione istituzionale più corretta".