Bignami (FdI): "Video di Piacenza? Ancora uno stupro a Bologna, in Emilia"

"Mentre la sinistra vaneggia su sterili e pretestuose polemiche per il video di Piacenza, accusando Giorgia Meloni di strumentalizzazione, le donne continuano ad essere oggetto di violenza sessuale da parte di immigrati irregolari. Due giorni fa a Bologna è stata stuprata da un marocchino, arrestato dalle forze dell’ordine, una giovane turista finlandese".

Così, e senza girarci intorno, il deputato di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, capolista nel collegio di Bologna e Modena per la Camera dei Deputati, sulla violenza denunciata in zona universitaria, cogliendo quindi anche l'occasione per tornare sulla polemica che ha scatenato la pubblicazione sui social, da parte della leader del suo partito, Giorgia Meloni - e non solo - della ripresa video di uno stupro avvenuto a Piacenza ai danni di una cittadina ucraina 55enne da parte di un cittadino guineano 27enne, richiedente asilo, arrestato.

E partito all'attacco ill segretario PD Enrico Letta: "È indecente usare le immagini di uno stupro. indecente ancora di più farlo a fini elettorali. Il rispetto delle persone e delle vittime viene prima di ogni cosa", ha il scritto il dem sui social.

Bignami sottolinea che "ancora una volta è accaduto in Emilia, quella regione che la sinistra ha voluto rendere la terra dell’accoglienza indiscriminata. Esprimiamo vicinanza alla vittima e ribadiamo con forza l’assoluta urgenza di rivedere le politiche di ingresso nella nostra Nazione, per la sicurezza dei cittadini onesti tutti, italiani o stranieri regolari che siano".

Il video, le polemiche e l'inchiesta

Il filmato è stato rimosso dai social e si è mossa anche la procura di Piacenza, come rende noto la testata IlPiacenza. Un'istruttoria è stata avviata anche dal Garante della privaci "per accertare eventuali responsabilità da parte dei soggetti che a vario titolo e per finalità diverse vi hanno proceduto e avverte tutti i titolari del trattamento a verificare la sussistenza di idonee basi giuridiche legittimanti tale diffusione".

