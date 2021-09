Virginio Merola saluta il Consiglio comunale: "Ha continuato a lavorare anche nei difficili mesi della pandemia"

E' agli sgoccioli secondo mandato del sindaco Virginio Merola che questa mattina ha salutato il Consiglio comunale ringraziandolo per il lavoro di questi anni. I bolognesi sceglieranno il nuovo sindaco il 3 e 4 ottobre 2021.

"Un grazie particolare alla presidente Guidone e al vicepresidente Piazza, al Segretario generale, ai capigruppo e a tutto lo staff del Consiglio - scrive Merola in una nota - il Consiglio comunale di Bologna ha continuato a lavorare anche nei difficili mesi di avvio della pandemia dando vita a un'efficace modello di organizzazione e in questo modo siamo riusciti a non rallentare la nostra attività. Buona vita a tutte e tutti!"

I due mandati e gli incarichi del sindaco Virginio Merola

Virginio Merola è stato rieletto Sindaco di Bologna il 19 giugno 2016 (secondo mandato).

Diplomato presso il liceo classico Minghetti di Bologna, si è laureato in Filosofia all'Alma Mater.

E' stato Dipendente di Società Autostrade (1979-1989), poi della Lega delle Autonomie locali dal 1989.

Gli incarichi istituzionali: presidente del Quartiere Savena di Bologna (1995 - 2004), consigliere provinciale (1995 - 1999), eletto in Consiglio Comunale nel 2004 si dimette per assumere il ruolo di assessore all'Urbanistica e alla Casa fino al 2008, presidente del Consiglio provinciale dal 2009 al marzo 2011, carica da cui si dimette per candidarsi a Sindaco di Bologna.

Sindaco della Città Metropolitana di Bologna dall'1 gennaio 2015. Sindaco di Bologna nel mandato amministrativo 2011-2016.

A giugno del 2020 è stato eletto presidente dell'Istituto storico Parri di Bologna.

E' componente della direzione nazionale del Partito democratico e presidente del PD Emilia-Romagna.