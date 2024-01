Elezioni 2024, ufficiali le date. Ecco tutti i comuni del bolognese al voto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sono state ufficializzate le date per le elezioni amministrative del 2024. I cittadini residenti nei 45 comuni della Città Metropolitana di Bologna andranno alle urne l’8 e il 9 giugno 2024, quando si voterà sia per le amministrative che per le europee. La direttiva del ministero dell’Interno è quella del via libera per il terzo mandato nei comuni sotto ai 15mila abitanti, mentre in quelli sotto ai 5mila abitanti non c’è nessun limite di mandato. Di seguito la lista integrale dei comuni che andranno al voto con i rispettivi sindaci uscenti.

La lista dei comuni al voto

Comuni superiori ai 15mila abitanti

Casalecchio di Reno (Massimo Bosso); Castel Maggiore (Belinda Gottardi), Castel San Pietro (Fausto Tinti), Castenaso (Carlo Gubellini); Medicina (Matteo Montanari); Molinella (Dario Mantovani); Pianoro (Franca Filippini); San Lazzaro di Savena (Isabella Conti); Valsamoggia (Daniele Ruscigno); Zola Predosa (Davide Dall’Omo).

Comuni con meno di 15mila abitanti

Anzola dell'Emilia (Giampiero Veronesi); Argelato (Claudia Muzic); Baricella (Omar Mattioli); Bentivoglio (Erika Ferranti); Borgo Tossignano (Mauro Ghini); Calderara di Reno (Giampiero Falzone); Casalfiumanese (Beatrice Poli); Castel di Casio (Marco Aldrovandi); Castel Guelfo di Bologna (Claudio Franceschi); Castello d'Argile (Alessandro Erriquez); Castiglione dei Pepoli (Maurizio Fabbri); Crevalcore (Marco Martelli); Dozza (Luca Albertazzi); Fontanelice (Gabriele Meluzzi); Galliera (Stefano Zanni); Granarolo dell'Emilia (Alessandro Ricci); Grizzana Morandi (Franco Rubini); Lizzano in Belvedere (Sergio Polmonari); Loiano (Fabrizio Morganti); Malalbergo (Monia Giovannini); Marzabotto (Valentina Cuppi); Minerbio (Roberta Bonori); Monte San Pietro (Monica Cinti); Monterenzio (Ivan Mantovani); Monzuno (Bruno Pasquini); Mordano (Nicola Tassinari); Ozzano dell'Emilia (Luca Lelli); Pieve di Cento (Luca Borsari); Sala Bolognese (Emanuele Bassi); San Benedetto Val di Sambro (Alessandro Santoni); San Giorgio di Piano (Paolo Crescimbeni); San Pietro in Casale (Claudio Pezzoli); Sant'Agata Bolognese (Giuseppe Vicinelli); Sasso Marconi (Roberto Parmeggiani); Vergato (Giuseppe Argentieri).

È bene ricordare che la lista è ancora provvisoria: a questi comuni, infatti, potranno aggiungersi eventuali amministrazioni i cui consigli comunali saranno sciolti entro il prossimo 24 febbraio.