Oggi si vota per il "Passante": barricate e sacchi di carbone in Consiglio comunale

"Barricate" in Comune nel giorno del voto finale in Consiglio sul Passante, l'allargamento della tangenziale-autostrada.

"Quella di oggi è una data scelta apposta per comprimere il dibattito, ma noi a questo gioco non ci stiamo e metteremo in campo una forte opposizione", ha detto il capogruppo Fdi in Comune Francesco Sassone. "Chiederemo di sospendere la conferenza dei servizi e di fare una rivalutazione del Passante sud, meno impattante per Bologna, soprattutto dal punto di vista ambientale. Ci opporremo fino all'ultimo minuto a quest'opera".

Ostruzionismo anche da parte della Lega: "Faremo le barricate", annuncia alla 'Dire' il consigliere Matteo Di Benedetto: "Ci sono tanti passaggi non ancora chiari che necessitano di essere approfonditi prima di procedere e non dopo. Per questo ho preparato 100 ordini del giorno che andranno in questa direzione". Sulla delibera voterà contro Bologna ci piace, il gruppo nato dalla lista dell'ex candidato sindaco Fabio Battistini. "Siamo contrari al Passante e lo siamo sempre stati. Abbiamo sottolineato e rileviamo ancora una volta- dichiara la capogruppo Samuela Quercioli- che non c'è stato rispetto, si poteva comunque decidere con più tempo entro il 10 gennaio. La circostanza che emergerà oggi è che comunque la maggioranza sicuramente approverà la delibera, questa è la democrazia, però si assumerà oneri e onori di questa scelta".

"I consiglieri e le consigliere che voteranno per questa devastazione ambientale se ne assumeranno tutta la responsabilità politica e sociale". L'avviso è di Potere al popolo: "Oggi 27 dicembre, in Consiglio la maggioranza Pd, sinistra di governo, M5S e Italia Viva voterà per la costruzione del Passante di mezzo. Più o meno tutti dicendo che non lo vorrebbero, ma che devono votarlo perché ormai hanno firmato il patto elettorale", afferma Pap. Questi, sottolinea la formazione di sinistra, "sono i regali di Natale del Comune: alla Vigilia ha dato il via libera allo sgombero di due appartamenti occupati dal sindacato Asia-Usb, tra Natale e Capodanno votano per una grande opera inutile, dannosa e costosa". Per Potere al Popolo, dunque, non c'è nessuna "discontinuità" rispetto all'amministrazione precedente.

Sacco di carbone a Palazzo d'Accursio

Un sacco di carbone è il "regalo" della Rete delle lotte ambientali, già protagonista della 'spentolata' a San Donnino di una decina di giorni fa. Oggi un gruppo di attivisti della Rete si è presentato in Comune "per portare un dono al Consiglio comunale", spiega il portavoce Luca Tassinari una volta depositato il 'dono' nell'anticamera dell'aula: "Abbiamo preparato un sacco di carbone e un cartello che spiega l'iniziativa, 'Cara Bologna ecco il carbon. Per il neutral poi vedremo'. Perché sappiamo che questo voto del Consiglio va a sancire e mettere un timbro finale su un'opera assolutamente insostenibile, il contrario di quello che dovrebbe essere la transizione ecologica". Quindi oggi "il Consiglio regala a Bologna un bel po' di carbonio, di emissioni climalteranti ed inquinanti, di rischi per la salute dei cittadini. Il tutto- continua Tassinari- in cambio di fantomatiche mitigazioni che vedremo in un'ipotetica Fase 2. Questa è la nostra protesta e speriamo sia anche di stimolo e riflessione per un'opera che sicuramente non è compatibile con l'emergenza climatica e ambientale dichiarata dal Comune".