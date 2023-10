"Sono con la Palestina, non con Hamas": Patrick Zaki risponde alle polemiche dopo il suo post contro Netanyahu

"Nel conflitto Israele-Palestina nessuno può essere ritenuto come filo-hamas se sostiene la Palestina. Non sono con Hamas". Patrick Zaki torna a ribadire la sua posizione sulla guerra tra Israele e Palestina e su quello che sta avvenendo nella Striscia di Gaza dopo il raid lanciato da Hamas sabato mattina. Lo fa con un post sul social network X dopo le polemiche suscitate da un altro post pubblicato qualche giorno fa, dove lo stesso ricercatore dell'Università di Bologna e attivista aveva commentato la notizia della reazione del premier israeliano Benjamin Netanyahu definendolo un "serial killer" che "cerca di convincere la comunità internazionale per legalizzare l'uccisione di civili". Parole che hanno suscitato polemiche da parte di alcuni esponenti della destra, tra cui il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri che le ha definite "vergognose".

Contro la violenza contro qualsiasi civile – Pro Palestina e non Hamas.

Nel conflitto Israele-Palestina nessuno può essere ritenuto come filo-hamas se sostiene la Palestina. Non sono con Hamas ma sembrerebbe che assumere la posizione di difendere i civili palestinesi vi metterà… — Patrickzaki (@patrickzaki1) October 10, 2023

La replica alle critiche

Zaki dichiara che nel conflitto tra Israele e Palestina, sostenere la Palestina non implica automaticamente un sostegno a Hamas, criticando quelle testate che hanno mosso le accuse nei suoi confronti: "Sembrerebbe che assumere la posizione di difendere i civili palestinesi vi metterà in una situazione problematica, soprattutto perché tutti i media internazionali sono pro-Israele e non parlano della grave crisi umana che c’è dall’altra parte", si legge nel post, "la mia priorità sarà sempre la vita dei civili, condannerò sempre qualsiasi violenza contro i civili in tutto il mondo, ma così facendo sarò sempre dalla parte dei deboli e contro il fascismo e l’occupazione". L'attivista, che ha trascorso 22 mesi di carcere in Egitto, ribadisce che il suo impegno "è da sempre e invariabilmente guidato dalla tutela dell'umanità e dei diritti umani" e che per questo "non potrò mai avallare né giustificare atti di violenza o omicidi. Al contrario", precisa, "sostengo con fermezza il diritto della popolazione palestinese a resistere e a difendersi, distaccando tale difesa dalle politiche religiose conservatrici ed oscurantiste di Hamas". "Bisogna fermare questa guerra e salvare vite umane", conclude Zaki, "esprimo il mio pensiero e le mie preghiere per gli italiani coinvolti in questo conflitto, con la speranza che possano rimanere al sicuro e riabbracciare presto i loro cari".

Le reazioni

Non si sono fatte attendere le reazioni da parte di più esponenti della destra, come il già citato Maurizio Gasparri: "Le sue parole sono vergognose e assurde", ha dichiarato il senatore di Forza Italia, "Zaki tenta di giustificarsi dicendo che sta con i palestinesi e non con Hamas, ci mancherebbe pure questo, ma il suo insulto nei confronti di Netanyahu offende tutto il popolo israeliano". Attacca anche l'europarlamentare forzista Fulvio Martusciello: "Fossi un Rettore mi vergognerei di avere nello staff accademico un ricercatore che afferma simili bestialità" ha dichiarato definendo le frasi di Zaki "offensive per le nostre Universita', per i nostri studenti e per quanti studiano per diventare ricercatori". Sulla vicenda è intervenuto anche il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami: "L'impegno che il Governo ha sviluppato per la liberazione di Zaki era anche finalizzato a far sì che lo stesso giovane ricercatore potesse esprimere le proprie opinioni, anche quando noi non siamo d'accordo. Non abbiamo liberato Zaki per sentir dire quello che ci piace o meno, ma perché è suo diritto dire quello che vuole".