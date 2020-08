Zingaretti apre la Festa dell'Unità: "Il candidato sindaco? Decidono i bolognesi" | VIDEO

"Il futuro candidato a sindaco di Bologna lo decidono i bolognesi, sia il nome sia come ci si arriva". Lo afferma il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Bologna per l'inaugurazione della Festa dell'Unità al Parco Nord. "Noi non siamo come le destre italiane, che hanno i tavolini a Roma e da Roma si spartiscono i posti su chi fa il sindaco o il presidente di Regione –dice Zingaretti –, il centrosinistra decide i candidati e le candidate nei territori, nelle forme e nei modi che i territori ritengono più opportuni. E i bolognesi decideranno la figura migliore nel modo migliore, senza alcuna influenza perché questo è anche il valore aggiunto che vogliamo portare come rinnovamento della cultura politica, non stanze chiuse dei partiti romani che catapultano metodi o nomi".

Zingaretti sul referendum: "Ora maggioranza rispetti impegni"

E sul referendum per il taglio dei parlamentari che sta dividendo il suo partito, il segretario nazionale ripone fiducia nella maggioranza: "Ora rispetti gli impegni presi", questo il monito di Zingaretti, che continua:"C'è un accordo che ha portato alla nascita di questo Governo – afferma –, che ha salvato l'Italia, che ha ricostruito una prospettiva politica in Europa, che per la prima volta consegnerà all'Italia oltre 200 miliardi di euro per creare lavoro e che prevedeva anche il taglio dei parlamentari".

"Noi siamo persone perbene, che hanno mantenuto gli impegni e ora tutta la maggioranza deve mantenerli. Quindi questa voglia, anche della nostra base, di costruire un processo riformatore per migliorare lo Stato e non accodarsi a pulsioni dell'antipolitica è corretto e giusto. Quando io ho un obiettivo politico che è quello di cambiare l'Italia, lo perseguo fino alla fine ed è quello che stiamo facendo", sottolinea il segretario.