Zona U, Lega: "Malamovida dilagante, riaprire al traffico Piazza Aldrovandi"

"Riaprire piazza Aldrovandi al normale traffico automobilistico e ripristinare l'ordinaria viabilità pre pedonalizzazione". Lo chiede la Lega a Bologna in un ordine del giorno depositato ieri dal consigliere comunale Giulio Venturi per la trattazione in commissione.

"La chiusura alla circolazione di auto in piazza Aldrovandi ha, a distanza di tempo evidenziato tutti i limiti di questa scelta - si legge nell'odg - tant'è che oggi, vi è una malamovida dilagante e incontrollabile". Venturi ha chiesto anche di "installare nuovi bagni pubblici che non abbiano un impatto visivo così rilevante come quelli previsti"

Nei giorni scorsi i comitati dei residenti hanno annunciato un ricorso alla magistratura per reato di lesione del diritto alla salute, diritto sancito dalla nostra Costituzione e il sindaco Lepore ha firmato due ordinanze per limitare gli orari di apertura di due esercizi in via Petroni, promettendo sanzioni anche ai locali che non fanno rispettare le regole. Ma per la Lega le ordinanze in vigore "non riescono ad arginare il degrado diffuso".

Fratelli d'Italia invece invoca la riapertura dell'ultimo tratto di via Zamboni, così da consentire alle auto di evitare la "bolgia" di via Petroni. La soluzione tiene conto della chiusura per lavori di largo Respighi, ha specificato Fdi, anche se in realtà un cantiere (quello per la riqualificazione del Teatro comunale) al momento è presente anche all\'incrocio tra piazza Verdi e il tratto di via Zamboni in questione, circostanza che restringe di un bel po\' la carreggiata