Scontro Zuppi-Meloni, la premier: "Vaticano non è Repubblica parlamentare"

"Gli equilibri istituzionali vanno toccati sempre con molta attenzione" aveva detto Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, considerazione che non è sfuggita alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni che ha promosso la riforma sul premierato, con la proposta di legge che modificherebbe la Costituzione. Si tratta di un rafforzamento dei poteri del presidente del Consiglio introducento l'elezione diretta, in discussione al Senato, anche se i lavori riprenderanno dopo le elezioni europee.

“Non so esattamente di cosa sia preoccupata la Conferenza episcopale italiana visto che la riforma del premierato non interviene nei rapporti tra Stato e Chiesa - ha detto la premier in un’intervista a ‘Dritto e rovescio’ su Rete4 - Ma mi consente anche di dire, con tutto il rispetto, che non mi sembra che lo Stato Vaticano sia una Repubblica parlamentare, quindi nessuno ha mai detto che si preoccupava per questo. E quindi facciamo che nessuno si preoccupa“.

L'auspicio dell'arcivescovo di Bologna è quello di "tenere presente lo spirito della Costituzione, scritta da forze politiche non omogenee che però avevano di mira il bene comune - quindi - ciò che emergerà non sia qualcosa di contingente, cioè che non sia di parte".

Un documento sull'autonomia differenziata

C'è preoccupazione anche sull'autonomia differenziata, anche questa in discussione, tanto che i vescovi hanno redatto un vero documento e un appello "alle Istituzioni politiche affinché venga siglato un 'patto sociale e culturale' (Evangelii gaudium, 239), perché si incrementino perché si incrementino meccanismi di sviluppo, controllo e giustizia sociale per tutti e per ciascuno".

"Il Paese non crescerà se non insieme - scrivono i vescovi - il dovere e la volontà della Chiesa di essere presente e solidale in ogni parte d’Italia, per promuovere un autentico sviluppo di tutto il Paese".

"Non c’è sviluppo senza solidarietà, attenzione agli ultimi, valorizzazione delle differenze e corresponsabilità nella promozione del bene comune. Siamo convinti infatti – e la storia lo conferma – che il principio di sussidiarietà sia inseparabile da quello della solidarietà - si legge in un altro passaggio - Ogni volta che si scindono si impoverisce il tessuto sociale, o perché si promuovono singole realtà senza chiedere loro di impegnarsi per il bene comune, o perché si rischia di accentrare tutto a livello statale senza valorizzare le competenze dei singoli. Solidarietà e sussidiarietà devono camminare assieme altrimenti si crea un vuoto impossibile da colmare".

L'autonomia differenziata, cosa cambierebbe

Fortemente supportata dalla Lega, origina dalla riforma del titolo V della Costituzione del 2001 ("Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato"). "Roberto, questa prima vittoria sull’Autonomia è per te", ha scritto Salvini sui social. Un pensiero a Roberto Maroni, più volte deputato, ex ministro e presidente della Regione Lombardia, scomparso a novembre del 2022.

La legge prevede i "livelli essenziali di prestazione" (Lep), requisiti che fanno da base prr i finanziamenti alle Regioni. Se verrà approvato anche alla Camera, il Governo ha un anno di tempo per decidere sui Lep, nel frattempo le Regioni potranno formulare un'intesa anche senza il decreto del presidente del Consiglio che dovrebbe stabilire i Lep. I finanziamenti verrebbero erogati in base alla spesa storica (quanto si è speso in un anno per i servizi ai cittadini - ndr) della regione che chiede l'autonomia.