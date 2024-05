Prodi e Zuppi a confronto: "Siamo in una nuova guerra fredda"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Siamo entrati in un nuova guerra fredda" in una logica di "west, occidente, contro tutto il resto”. È da questo presupposto che il professor Romano Prodi, insieme al presidente della Cei, cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi e al direttore scientifico dell’Asvis, Enrico Giovanni, è partito per analizzare la situazione nel Vecchio Continente, ad un mese dalle elezioni europee.

"La gente non si rende conto del cambiamento drammatico del mondo - prosegue Prodi - abbiamo perduto il senso del comando del mondo". Per Prodi, però, in questo scenario "è indispensabile l'Europa" che deve "riacquistare la sua unità per fare non la grande potenza, che non può fare, ma per arbitrare la situazione e capire che occorre un dialogo condiviso. Adesso abbiamo mezza Europa - aggiunge - e c'è chi vorrebbe perfino tornare indietro, mentre noi vogliamo andare avanti ed avere l'Europa tutta".

L’Europa non ha nessuno strumento per la pace

L’Europa, però, non ha “nessuno” strumento per cercare di perseguire la pace in Ucraina e Medio Oriente, fa notare Prodi che lo definisce “uno scandalo personale”. “I pochi tentativi di mediazione sono turchi, sauditi, qatarini – aggiunge - . Non c'è nessuna missione di pace europea. Nelle nostre divisioni interne, non c'è la possibilità di creare una volontà comune, ed è un problema gravissimo".

I giovani sono più scettici ma più europei

“I giovani che nei sondaggi risultano essere i meno fiduciosi nei confronti dell’Europa, in realtà sono i più europei per formazione e per nascita”, fa notare Zuppi, ceh proprio in vista del voto nei giorni scorsi ha scritto una lettera a Bruxelles. E proprio i sentimenti di sfiducia sono di ostacolo sulla via della pace.

Una vera pace e non una tregua prolungata

Quella da ritrovare in Ucraina e in Medio Oriente "deve essere vera pace – avverte Zuppi - . Non una tregua un po' più lunga". "Vogliamo fare qualcosa insieme o fare solo un condominio - si chiede Zuppi- dove qualcuno comanda un po' più di altri e si decide poco? Vogliamo la pace o solo una tregua? Perché mi pare che ricominciamo a preparare la guerra per avere la pace".

Chi dice meno Europa non ha capito

I partiti che dicono “meno Europa” non hanno colto lo spirito con cui affrontare le prossime elezioni europee, spiega il direttore scientifico dell’Asvis Enrico Giovannini. “Se noi speriamo che, data la nostra situazione, che i fondi disponibili sul bilancio nazionale ci consentano di fare il salto di qualità siamo in errore”, ha aggiunto Giovannini sottolineando che questo “non vale solo per l’Italia ma anche per molti altri Paesi”.

“Dal punto di vista del numero delle pagine i partiti classici hanno manifesti molto più estesi” per le prossime elezioni europee mentre “il gruppo Lega e Le Pen non ha presentato nessun documento e il gruppo dei conservatori ha presentato un documento molto stringato”, chiosa Giovannini. “Abbiamo bisogno di più Europa – spiega - , un’Europa più democratica, più efficiente nel prendere decisioni e con un ruolo strategico più forte sui diversi scacchieri internazionali. Essere più grossi rispetto ad un singolo Paese è l’unico modo per poter contare rispetto a Cina, Stati Uniti e ai diversi player internazionali”.