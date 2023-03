In piazza Lucio Dalla la festa per il Ramadan

Piazza Lucio Dalla diventa, per un giorno “Iftar Street”, l’evento organizzato dalla Comunità Islamica di Bologna per celebrare il Ramadan. Sabato primo aprile, dalle ore 16, la Tettoia Nervi ospiterà banchetti e attività dove sarà possibile far scrivere il proprio nome in arabo da due esperti calligrafi, o farsi dipingere la mano con la tipica tinta ad hennè; dalle ore 17.30 ci saranno inoltre attività per i bambini nel “Kids corner” e altre occasioni di intrattenimento. Il tutto con i tipici colori e sapori dell’affascinante cultura araba.

Infine, alle 19.42 in punto, il muezzin chiamerà alla preghiera tutti i fedeli, interrompendo così la giornata di digiuno per dare vita all’Iftar, il pasto serale che dà il nome all’evento. “Anche quest'anno - scrive in una nota la Comunità araba bolognese - vogliamo condividere con tutti i nostri concittadini il momento solenne dell'Iftar: il pasto che interrompe il digiuno diurno, che avviene dopo l'Adhan, ovvero la chiamata alla preghiera del tramonto, con datteri e acqua, seguiti da un pasto completo".