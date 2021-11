Guida Michelin 2022, ottimo rapporto qualità/prezzo: ecco i 5 ristoranti Bib Gourmand a Bologna

Dopo i ristoranti bolognesi stellati dalla guida Michelin 2022, parliamo dei Bib Gourmand recensiti per gli amanti della buona cucina che hanno un occhio di riguardo alla spesa. I Bib Gourmand sono attività selezionate infatti per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, in tutta Italia Michelin ne ha selezionati 255, dei quali 35 sono in Emilia Romagna.

A Bologna con gli anni sono aumentati, e per il 2022 ne sono stati selezionati ben cinque. Ecco quali:

Ristorante Al Cambio (Bo)

Trattoria di via Serra(Bo)

Osteria Bartolini(Bo)

Antica Trattoria la Grotta dal 1918 (Sasso Marconi)

L'800 di Argelato (Argelato)

L’elenco completo dei ristoranti Bib Gourmand e stellati in Italia -Guida Michelin 2022:

