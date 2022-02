I ristoranti più romantici a Bologna secondo TheFork

Diverse le idee su come trascorrere un San Valentino speciale all'ombra delle Due Torri. Tra queste sicuramente quella di un cena romantica. Come emerge dall'indagine che TheFork -app che si occupa della prenotazione online dei ristoranti - ha fatto tra i propri utenti: più del 62% degli intervistati ha infatti dichiarato che festeggerà questa particolare giornata e 4 su 5 (83%) lo faranno proprio andando al ristorante. Un appuntamento così particolare ha bisogno però dell’atmosfera giusta: ecco la classifica dei 10 locali che TheFork ha selezionato tra gli indirizzi più romantici in Emilia Romagna. Tra questi quattro sono in terra felsinea:

Dolce e Salato, San Pietro in Casale

Il punto di vista della Guida Michelin: vecchia casa, in parte ricoperta dall'edera, con ambienti rallegrati da foto d'altri tempi e dallo stile rustico. In menu, tante paste fresche, schietti piatti del territorio, ma - soprattutto - ottime carni che arrivano dall'attigua macelleria di famiglia. Adiacente al ristorante troverete anche un’osteria: spazi e cucina più semplici, prezzi contenuti.

I Carracci, Bologna

Il punto di vista della Guida MICHELIN

Il soffitto è interamente dedicato ai meravigliosi affreschi dei Carracci - pittori bolognesi del Cinquecento da cui il ristorante trae il nome - ed è già un valido spunto per scegliere il locale per le proprie pause gourmet. Anche la cucina fa la sua parte, mettendo insieme gusto classico e moderno in una carta dove i sapori italiani sono ben rappresentati.

La Cucina sul Lago, Bologna

Immerso nel verde e lungo un piccolo laghetto artificiale, in un ambiente ricercato e dai colori chiari. Colori chiari, atmosfera di casa, il ristorante propone una cucina tipica locale, con piatti della tradizione bolognese e alcune proposte di terra e di mare per stuzzicare il palato di tutti, vegetariani compresi. Qualità per i prodotti, accurata scelta dei giusti sapori, ricerca delle ricette più particolari fanno della loro cucina un vero e proprio laboratorio culinario.

(FOTO: ristorante Carracci - FB)