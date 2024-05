Bimbo Tu incontra le madri dei piccoli ricoverati all'ospedale Maggiore

Per la Festa della Mamma e la Giornata Internazionale dell’infermiere l'associazione Bimbo Tu lancia il progetto TINy, uno spazio di accoglienza e condivisione per le mamme dei neonati ricoverati in Terapia intensiva neonatale all'ospedale Maggiore a Bologna. L’obiettivo di TINy è di supportare le neo mamme dei piccoli prematuri durante le settimane di ricovero, attraverso l’attività dei volontari di Bimbo Tu, formati appositamente per accogliere i genitori che devono trascorrere un periodo in ospedale con i loro piccoli. Ma le iniziative promosse da Bimbo Tu sono tante, a partire da Bgreat, la cena di beneficienza per sostenere il Bellaria Research Center, il nuovo progetto di Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche nato all’interno dell’IRCSS Istituto Scienze Neurologiche di Bologna,

Clarins con Bimbo Tu

Al fianco di Bimbo Tu in questo delicato compito ci sono Clarins, da sempre accanto alle donne e ai loro bisogni, che ha omaggiato le mamme con beauty-kit e Imagine Traduzioni, che si occuperà della traduzione e adattamento di tutti i testi realizzati per il reparto. Senza dimenticare gli infermieri per i quali ricorre la giornata internazionale il 12 maggio, Bimbo Tu ha anche donato delle borse personalizzate con i loghi dell’associazione e del progetto TINy al personale sanitario dell’ospedale.

La direttrice generale dell'associazione Cora Querzè

“Con TINy, inizia il nostro percorso al fianco delle mamme dei piccolissimi neonati che sono ricoverati presso la Terapia Intensiva Neonatale e si conferma così il nostro ruolo sull’Ospedale Maggiore”, dice Cora Querzé, direttrice generale di Bimbo Tu. “Ringrazio con tutto il cuore il Direttore Mario Motta, la direzione del dipartimento materno infantile e tutto il personale sanitario del reparto che ci ha accolti con entusiasmo – aggiunge -. Bimbo Tu oggi si amplia di un servizio nuovo per contribuire, ancora una volta, al sostegno di chi ha bisogno. Ringrazio Clarins, che ancora una volta dimostra una straordinaria sensibilità circa il benessere delle donne. Un grande grazie anche ad Imagine Traduzioni, senza il contributo dei quali non potremmo fornire i corretti supporti alle mamme che non parlano italiano. Senza la nostra capacità di ascolto e la collaborazione di tutti, donatori inclusi, questo non sarebbe possibile, quindi grazie di cuore a tutti”.