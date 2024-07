A Bologna manca il personale sanitario: infermieri in arrivo dall'India

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Anche nel mondo della sanità bolognese, fiore all’occhiello a livello nazionale, non va tutto bene. Mancano infatti medici, infermieri, tecnici di diagnostica e tutto il personale che si occupa di riabilitazione. A lanciare l’allarme, come riporta il Resto del Carlino, sono stati Anselmo Campagna, direttore generale del Rizzoli e coordinatore tecnico commissione Salute nazionale e Stefano Durante, direttore assistenziale del Sant’Orsola, nel corso della seduta del 1 luglio della commissione Sanità del Comune.

Tanto che “al Ministero è in corso una trattativa per far arrivare infermieri dall’India”, sottolineano i due dirigenti sanitari. E potrebbero prendere servizio già entro fine anno.

Al Rizzoli manca personale

Le cause di queste carenze sono molteplici, ma sono soprattutto “frutto di una programmazione mal tarata per il numero di medici e infermieri che laureano ogni anno”, afferma Campagna, per il quale “sugli infermieri non è siamo in zona Cesarini, di più. A livello nazionale stiamo cercando, attraverso un accordo, di creare percorsi per fare arrivare qui infermieri anche dall’India”.

L’ortopedia è una delle branche più in sofferenza, nonostante questo il Rizzoli riesce a garantire prestazioni all’altezza del suo prestigio e della sua storia. Per altre strutture, magari più piccole, la situazione è più complessa.

Al Sant'Orsola 'campagna acquisti' per reclutare personale

Questi stessi problemi trovano riscontro anche al Sant’Orsola che da settembre recluterà infermieri, tecnici, riabilitatori, fisioterapisti. E lo farà puntando sulle possibilità di carriera offerte dalla struttura, che è un ente di ricerca a livello nazionale. Quanto agli infermieri dall’India, Durante sottolinea che, una volta superati i problemi linguistici, potrebbero essere inseriti nei reparti.