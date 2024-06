Dal Bellaria e dal Policlinico di Modena una terapia innovativa per il tumore al seno

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Percorsi più brevi di cura e meno sedute di radioterapia per le pazienti operate di tumore al seno. È questo l’obiettivo raggiunto grazie ad uno studio internazionale multicentrico randomizzato sull’irradiazione parziale della mammella che vede come capofila i reparti di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena e la Radioterapia dell’Ausl di Bologna-Ospedale Bellaria.

Lo studio ha coinvolto 35 centri a livello Europeo, ed oltre 3300 pazienti - tra Italia, Olanda, Israele, Svizzera e Spagna e di cui circa 1200 arruolate dalle Radioterapie di Modena e di Bologna-Ospedale Bellaria - affette da neoplasia mammaria in stadio iniziale sottoposte a intervento di chirurgia conservativa e successiva radioterapia.

I risultati della ricerca sono stati illustrati al Congresso Europeo di Radioterapia Oncologica a Glasgow dal dottor Bruno Meduri, della Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, in aula plenaria davanti a 3000 colleghi.

Lo studio – che ad oggi a livello mondiale ha coinvolto il più alto numero di pazienti in cura per questa patologia – hanno confermato che un'irradiazione parziale del seno, solo nelle aree operate, ha la stessa efficacia in termini di controllo di malattia rispetto all'irradiazione totale della mammella, che ad oggi rappresenta lo standard. Anche la terapia può essere quindi portata a una sola settimana anziché in 3-5 settimane.

Ridurre le sedute di radioterapia

L’obiettivo fortemente innovativo dello studio, nel ridurre il numero totale di sedute di radioterapia, garantisce un percorso di cura più breve per le pazienti, con un miglioramento della loro qualità di vita. Inoltre, questo permette anche di ottimizzare le risorse in ambito sanitario dato che un numero maggiore di pazienti potrà essere trattata nello stesso arco di tempo.

“Abbiamo presentato i risultati relativi all'obiettivo primario dello studio - ha spiegato dottor Bruno Meduri- che hanno confermato nel setting di pazienti analizzate con caratteristiche di malattia a basso rischio, che l'irradiazione parziale della mammella consente di ottenere lo stesso controllo locale del trattamento standard di irradiazione totale della mammella e stiamo finalizzando la pubblicazione su una rivista scientifica internazionale di prestigio”.

Insieme le Ausl di Bologna, Modena e Unimore

Il progetto, che era nato grazie alla collaborazione tra gli allora direttori della Radioterapia Oncologica dell’Azienda Usl di Bologna, dottor Giovanni Frezza, e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena, dottor Filippo Bertoni, nell’ambito di un progetto co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, ha avuto il supporto metodologico e statistico della cattedra di Statistica di Unimore, diretta dal professor Roberto D’Amico.

“La riuscita di un progetto così ambizioso - spiega la dottoressa Patrizia Giacobazzi, direttore pro-tempore della Radioterapia Oncologica dell’AOU Policlinico di Modena - va ricercata nella stretta collaborazione avuta con i colleghi della nostra Regione, tra cui la Radioterapia dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia diretta dalla dottoressa Cinzia Iotti, che ha dato un importante contributo allo svolgimento dello studio”.

“L’impegno a garantire trattamenti radioterapici di alta qualità scientifica e precisione, uniti alla massima attenzione nella umanizzazione delle cure, - come spiegala dottoressa Elisa D’Angelo, direttore della Radioterapia dell’Azienda USL di Bologna presso l'Ospedale Bellaria- rappresenta l’obiettivo che ha unito le nostre Aziende nel progetto”.