Una settimana di test Hiv, Plus: "La diagnosi tardiva rende più difficile la terapia"

Dal 20 al 27 novembre il BLQ Checkpoint sarà aperto tutti i giorni dalle 18 alle 20.30 per accogliere chi vorrà sottoporsi al test per la European Testing Week, un’iniziativa europea tesa a promuovere l'esame per HIV. L’iniziativa è resa possibile grazie all’impegno degli attivisti di Plus e al supporto del personale infermieristico AUSL di Bologna.

“Grazie agli avanzamenti farmaceutici, oggi le persone sieropositive in terapia efficace non possono trasmettere l’HIV ad altri, nemmeno attraverso rapporti sessuali non protetti da preservativo” conferma il Presidente di Plus, organizzazione italiana di persone LGBT+ sieropositive, con sede in via San Carlo, Sandro Mattioli – “hanno un’aspettativa di vita pressoché sovrapponibile a quella della popolazione generale e possono avere figli con la certezza di non trasmettere loro il virus”.

"Purtroppo, l’avanzamento sociale si è dimostrato più lento di quello farmaceutico. Stigma, disinformazione e moralismo fanno sì che le persone non facciano i test con sufficiente frequenza, o addirittura non lo facciano mai contribuendo così alla diffusione del virus" scrive Plus.

In Emilia-Romagna, oltre il 60% dei nuovi casi di HIV sono diagnosi tardive, ovvero persone che ricevono la diagnosi quando sono già in AIDS o prossime a diventarlo e l'associazione spiega che "Ricevere una diagnosi tardiva rende più difficile il raggiungimento di livelli non rilevabili del virus attraverso la terapia e diminuisce le possibilità di avere un’aspettativa di vita paragonabile a quella della popolazione generale. È fondamentale continuare a combattere lo stigma, promuovere una corretta informazione su HIV e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di fare i test. Per questo Plus aderisce alla European Testing Week dal 2013, e lo farà anche quest’anno.

Come fare

Sarà possibile prenotare test per HIV, epatite C e sifilide chiamando il numero 0514211857 (al mattino dalle 9 alle 12 o al pomeriggio dalle 18 alle 20), via mail su prenota@blqcheckpoint.it oppure passando a prenotare direttamente in sede, in via S. Carlo 42C a Bologna.