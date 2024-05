Al Sant'Orsola il nuovo sistema PET/CT Total Body, 'scansiona' il corpo in un minuto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Inaugurato presso l'Irrcs Policlinico Sant’Orsola un sistema integrato PET/CT Total Body di ultima generazione, capace di studiare l'intero corpo umano in un'unica scansione rilevando fino alle più piccole cellule tumorali. Il nuovo dispositivo, oltre ad abbattere la durata degli esami - da 12 minuti a meno di un minuto -, offre opportunità uniche per la ricerca e lo sviluppo in oncologia, in particolare nel campo dei radiofarmaci. Un passo avanti verso una medicina sempre più personalizzata e vicina ai pazienti, dai Cau fino alle cure super specialistiche.

Giornate di cui essere orgogliosi

“Giornate come questa sono tra le soddisfazioni più grandi – sottolinea il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini – In un Paese che sta tagliando sulla Sanità pubblica investire 21 milioni di euro per un nuovo macchinario talmente tecnologicamente avanzato che risulta il primo in Europa e tra i pochissimi al mondo credo che sia qualcosa di straordinario”.

Oltre allo stanziamento per il nuovo sistema PET/CT “noi abbiamo investito 40 milioni di euro in 4 anni in apparecchiature innovative e che ci spingono nella lotta contro il cancro. Lo facciamo qui al Sant’Orsola grazie all’esperienza e alla competenza dei nostri professionisti”, aggiunge l’assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini.

Opportunità unica al mondo

“È una opportunità unica in Europa e al mondo – aggiunge Chiara Gibertoni, direttrice generale dell’Irccs Policlinico Sant’Orsola - . È un’attrezzatura che ci porta non soltanto dei miglioramenti in campo diagnostico ma una prospettiva di ricerca che fino ad oggi pochi centri hanno” anche grazie all’equipe del professor Stefano Fanti che è “un’eccellenza a livello mondiale come ricerca”. “Andiamo sempre di più verso un’oncologia di precisione e una medicina personalizzata – conferma Marco Seri, direttore scientifico dell’Ircss Policlinico Sant’Orsola - : analizzare un numero elevato di dati è fondamentale per poter curare i nostri pazienti al meglio. Questa è un’opportunità unica, possiamo raccogliere tantissimi dati di imaging per poterli analizzare con i dati clinici e arrivare a cure personalizzate”. Presto verrà inaugurato al sant’Orsola un polo tecnologico avanzato dove c’è l’intelligenza artificiale e la

Lavorare insieme per una Sanità migliore

Soddisfazione anche da parte del rettore dell’università di Bologna, Giovanni Molari. L’acquisto e l’uso di nuovo macchinario vanno “nella direzione che ho tanto auspicato in questi anni – dice - : lavorare per degli assetti della nostra medicina e del nostro assetto sanitario bolognese in maniera integrata. Questa è la prima unità operativa davvero interaziendale” ed è un importante passo “per lavorare alla crescita della nostra Sanità”.