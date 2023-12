Taglio del nastro per la Casa della Comunità di Pieve di Cento, nel Bolognese, dopo i lavori di ristrutturazione e di ampliamento della struttura. Un investimento di oltre 850mila euro che ha permesso di ampliare l'accesso ai servizi per la comunità bolognese e per la limitrofa ferrarese, in particolare per i pazienti anziani più fragili che hanno più difficoltà di deambulazione e hanno bisogno quindi di spazi più funzionali.

I servizi e gli orari

Negli anni '80 adibita a ospedale, oggi la rinnovata Casa della Comunità è una delle tre del Distretto di Pianura est che offre servizi a oltre 160mila cittadini. Ospita il CUP, il punto prelievi, un'area dedicata alla specialistica ambulatoriale (tra cui Cardiologia, Reumatologia, Ortopedia, Diabetologia e Pneumologia), un ambulatorio di assistenza infermieristica e dedicato alla presa in carico assistenziale del paziente cronico con scompenso cardiaco o diabete, un ambulatorio ostetrico dove si eseguono gli esami di screening femminile, la radiologia e la diagnostica per immagini. Questa offerta di servizi si completa attraverso gli ambulatori dei medici di Medicina generale, dei Pediatri di Libera Scelta, nonché la Pediatria di Comunità. È aperta dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19

Bordon: "Risponde ai bisogni della comunità"

"Sono profondamente grato nei confronti della nostra Azienda Sanitaria e della nostra Regione ha detto il sindaco del Comune di Pieve di Cento Luca Borsari durante l'inaugurazione -. Hanno saputo risollevare le sorti di un cantiere che ha conosciuto mille disavventure che ne hanno causato rallentamenti e sospensioni". Per Paolo Bordon, Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna intervenuto durante l'incontro, la Casa della Comunità "è anche uno degli strumenti attraverso cui è possibile costruire alleanze nel territorio co-progettando un nuovo sistema di welfare, capace di svilupparsi attraverso i bisogni espressi e le risorse di cui dispone la comunità stessa"

Inaugurati anche i nuovi ambulatori a Castello d'Argile

A seguito della Casa della Comunità di Pieve di Cento sono stati inaugurati anche i nuovi ambulatori della Medicina generale nella frazzione di Mascarino Venezzano del Comune di Castello d’Argile. "Un luogo di curo più ampio e accogliente, fondamentale per tutta la comunità" ha detto il primo cittadino di Castello d’Argile, Alessandro Erriquez, al termine dell’inaugurazione. “Con questi due interventi tocchiamo con mano un esempio di sanità che si pone l'obiettivo di raggiungere i cittadini direttamente nei luoghi della loro quotidianità, sui territori in cui vivono, garantendo prossimità e efficacia della presa in carico. A tutti gli operatori sanitari di queste strutture il mio augurio di buon lavoro, certo che sapranno interpretare al meglio lo spirito della sanità pubblica e universalistica”. Così ha concluso Raffaele Donini, Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna.