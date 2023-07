Aspartame possibile cancerogeno: "Confermati gli studi dell'Istituto Ramazzini"

L'OMS ha dichiarato di aver classificato l'aspartame, un dolcificante artificiale, come "possibilmente cancerogeno per l'uomo", anche se non ha modificato il livello di assunzione giornaliero accettabile.

“Conferma ancora una volta l’importanza e la predittività degli studi di cancerogenesi sperimentale condotti dal Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni dell’Istituto Ramazzini – commenta il direttore, Daniele Mandrioli – Partiti nel 1998 dall’idea del professor Cesare Maltoni, e condotti successivamente dal dott. Morando Soffritti e dalla dott.ssa Fiorella Belpoggi insieme ai ricercatori del Centro di Ricerca, gli studi sperimentali sugli effetti a lungo termine dell’aspartame svolti dall’Istituto hanno evidenziato per primi gli effetti cancerogeni sperimentali di questa sostanza”.

Il Centro di Ricerca bolognese ha realizzato due studi a partire dalla vita embrionale (su ratto e topo) e uno studio a partire dalla vita adulta (su ratto), fa sapere l'Istituto, dove si sono evidenziati effetti cancerogeni su diversi organi e tessuti. Successivamente, spiegano, diversi studi epidemiologici sull’uomo emersi hanno poi mostrato effetti cancerogeni sugli stessi organi, in particolare al fegato. Gli studi dell’Istituto Ramazzini sono stati considerati nelle valutazioni di cancerogenicità dell’aspartame da parte del Working Group IARC, che ha inoltre richiesto all’Istituto Ramazzini ulteriori dati e analisi statistiche sui tumori linfoidi e mieloidi osservati negli studi che sono stati prontamente forniti e pubblicati. Gli studi sperimentali dell’Istituto Ramazzini sono stati infine citati nella valutazione del Working Group IARC che ha classificato come possibile cancerogeno l’aspartame (Gruppo 2B).

Il Centro di Ricerca sul Cancro “Cesare Maltoni”

Il Centro di Ricerca sul Cancro “Cesare Maltoni” della Cooperativa Sociale Onlus Istituto Ramazzini, che ha sede a Bologna, e ha studiato oltre 200 composti in oltre 50 anni di attività

Fondata nel 1987 dal Professor Cesare Maltoni, oncologo di fama mondiale, e dall’allora senatore della Repubblica Luigi Orlandi, nel 2019 ha tagliato il traguardo dei trentamila soci, diventando perciò una delle più grandi e importanti cooperative sociali italiane.

La base sociale è organizzata in 28 sezioni, attive in gran parte in Emilia-Romagna, ma anche in Veneto e in Lombardia. Attraverso numerose attività di raccolta fondi, le sezioni contribuiscono in maniera significativa al finanziamento dell’attività di ricerca, garantendo l’indipendenza dell’Istituto dal potere economico. All’Istituto Ramazzini fa capo il Centro di ricerca sul cancro “Cesare Maltoni”, uno dei più autorevoli nel campo della ricerca scientifica in vivo, il secondo al mondo per numeri di agenti e composti analizzati.

Nel territorio, l’Istituto Ramazzini opera anche attraverso due strutture cliniche – a Bologna e a Ozzano – dove vengono fornite prestazioni sanitarie e esami diagnostici in numerose specialistiche, dalla medicina nutrizionale, alla pneumologia, all’endocrinologia, all’odontoiatria, alla medicina dello sport, oltre naturalmente alle discipline oncologiche.

Si consiglia la moderazione

"Non stiamo consigliando alle aziende di ritirare i prodotti, né stiamo consigliando ai consumatori di smettere del tutto di consumarli", ha affermato Francesco Branca, direttore della nutrizione e della sicurezza alimentare dell'Organizzazione mondiale della sanità. "Stiamo solo consigliando un po' di moderazione", ha detto Francesco Branca, direttore della nutrizione e della sicurezza alimentare dell'Organizzazione mondiale della sanità in una conferenza stampa presentando i risultati di due revisioni delle prove disponibili sull'aspartame.

È stato inserito nella categoria Gruppo 2B, sulla base di test che riguardavano specificamente il carcinoma epatocellulare, un tipo di cancro al fegato. Altri test sono stati effettuati su animali da laboratorio.

La categoria Gruppo 2B contiene anche l'estratto di aloe vera e l'acido caffeico presenti nel tè e nel caffè.