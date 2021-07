"Mio padre, 86 anni diabetico, 14 ore in attesa al pronto soccorso"

"Mio padre a 86 anni e con il femore rotto è rimasto su una barella di ferro, senza mangiare e senza le sue medicine (è diabetico) da mezzanotte alle 10 del giorno dopo": la testimonianza di Daniela, così come spiega, ha il senso di far capire che c'è una disarmante carenza di personale sanitario e che gli operatori sono ormai oberati e troppo stanchi, nonostante ci mettano tutta la buona volontà.

"Mi hanno dato ragione e si sono anche scusati, ma resta il fatto che un paziente con patologie anche gravi è rimasto tutta una notte e gran parte della mattina successiva parcheggiato perchè non c'erano letti all'Ospedale Maggiore. E senza le medicine di cui ha bisogno. Ecco il risultato dei tagli alla Sanità degli anni passati. Non è possibile rischiare di perdere delle persone per la mancanza di letti".