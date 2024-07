Bimbo Tu e Bologna Fc donano 25mila euro alla Pediatria dell'ospedale Maggiore

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Bimbo Tu e il Bologna Fc donano 25mila euro a favore della Pediatria dell'ospedale Maggiore, da destinare alla ristrutturazione di due stanze di Osservazione breve intensiva pediatrica e alla umanizzazione e messa in sicurezza di due stanze di degenza della pediatria dedicate in particolare a pazienti con disturbi psicopatologici.

È il ricavato della campagna 'Bologna tifa per i bambini', avviata a dicembre 2023 e conclusa il 14 giugno scorso con un picnic sul prato dello stadio Dall'Ara. L'assegno con la somma raccolta grazie alle donazioni di tifosi rossoblù e sostenitori - tra cui Bcc Felsinea, Centrogest, UniSalute, Crif e Immobiliare San Pietro - è stato consegnato al direttore generale dell'Ausl di Bologna, Paolo Bordon, dal presidente di Bimbo Tu, Alessandro Arcidiacono, e dal direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio.

Raccolti "quasi 100mila euro" in 4 anni

La campagna, avviata quattro anni fa, ha permesso di raccogliere "quasi 100mila euro - sottolinea Arcidiacono- tra attrezzature e ristrutturazione di spazi ospedalieri. È un'attività di grande successo".

E con la somma di quest'anno "speriamo di dare una grande mano per il Polo materno-infantile dell'ospedale Maggiore", chiosa Di Vaio. La donazione "ci permetterà di offrire ambienti più sicuri e umanizzati ai nostri piccoli pazienti", conferma Bordon.

Grazie ai fondi raccolti negli anni da Bimbo Tu, spiega Chiara Ghizzi, direttrice del Polo materno-infantile del Maggiore, "siamo riusciti a implementare la dotazione di letti tecnici per la pediatria, a prendere dei ventilatori non invasivi, un letto tecnico di terapia intensiva, 50 cullette per i bambini. Con quest'ultima donazione faremo delle migliorie nel nostro reparto, in particolare in alcune stanze dedicate al disagio psichiatrico e psicologico degli adolescenti, che è molto aumentato dopo il Covid. Per noi è un traguardo importantissimo, che ci consentirà di erogare cure migliori e in sicurezza".

Il "gioco di squadra" di istituzioni e sostenitori

L'iniziativa "dimostra che gli ospedali sono di tutti quando ce n'è bisogno, ma anche quando si devono reperire le risorse per renderli ancora più accoglienti- commenta l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini- noi abbiamo investito decine di milioni di euro come Regione Emilia-Romagna, che si trasformeranno in cantieri per l'ospedale Maggiore nei prossimi anni. Ma questi gesti, possibili grazie alla solidarietà delle persone, fanno bene al cuore".

Il picnic di raccolta fondi "è stato unico e ha mostrato tanto di Bologna- afferma l'assessora allo Sport del Comune, Roberta Li Calzi- una città che risponde in termini di partecipazione e istituzioni. Non dobbiamo darlo per scontato, perché è il nostro valore aggiunto".

A Bologna e in Emilia-Romagna, sottolinea Luca Rizzo Nervo, assessore comunale alla Sanità, "all'eccellenza clinica e assistenziale spesso si associa un lavoro, un contributo, un aiuto di tutta la comunità. E questo fa la differenza".

“Bcc Felsinea è da sempre al fianco di Bimbo Tu e si caratterizza per la sua presenza nella comunità e sul territorio. Non potevamo non essere presenti in eventi come questo, che sono qualificanti – conclude Andrea Rizzoli, presidente di Bcc Felsinea - e che come banca di credito cooperativo ci rendono orgogliosi”.