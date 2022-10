Bollette alle stelle per gli ospedali: scontro tra Lega e Donini

"Non credo che siamo lì" ma "spero che ci diano una mano". Così l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, ha replicato alla Lega sulla questione del salasso bollette in arrivo per gli ospedali dell'Emilia-Romagna, per i quali il Carroccio chiede in sostanza il commissariamento della sanità regionale.

La vicenda è tutt'ora sul tavolo dell'assessorato. A ottobre inoltrato l'Emilia-Romagna non ha ancora avuto dal governo le risorse per far fronte alle spese Covid, rimaste in sospeso e a quelle per il caro energia che colpisce duro anche in sanità. Una situazione comune a tutte le altre Regioni italiane.

La Lega emiliano-romagnola, memore anche del buco di bilancio dell'anno scorso, ripianato all'ultimo dalla Giunta Bonaccini, riparte all'attacco ed evoca il commissariamento della sanità regionale. Argomento su cui domani terrà una conferenza stampa in Regione. "Non credo che siamo lì", replica l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, questa mattina a margine di una conferenza stampa all'ospedale Maggiore di Bologna.

Anzi, manda a dire Donini, "spero che ci diano una mano. Il tema adesso è sensibilizzare il nuovo Governo tutti insieme. Tra l'altro la commissione Salute (in Conferenza delle Regioni, ndr) ha sempre parlato all'unanimità su questo, amministratori della Lega e del centrosinistra, affinchè il nuovo Governo possa risolvere quello che ancora non è stato risolto".

Pesano sia l'eredità Covid che l'aumento dei costi delle bollette

In questo senso, ribadisce Donini, "aspettiamo con trepidazione il nuovo Governo. Domani ci incontreremo come Regioni in commissione Salute e porremo sicuramente al Governo che verrà la stessa questione che abbia posto con tanta forza, ma non sempre con grandi risultati, al Governo uscente". E cioè, insiste l'assessore, "far sì che le Regioni possano chiudere i loro bilanci non gravate dalle spese Covid ancora non rimborsate e dalle spese energetiche" in aumento. La sanità, del resto, "è nel pieno dell'emergenza legata ai costi energetici- rimarca Donini- soprattutto la sanità dell'emilia-romagna che ha tante strutture pubbliche"+

In Conferenza delle Regioni, in particolare, "dobbiamo ancora discutere dell'impatto dell'ultimo decreto Aiuti- spiega Donini- che cuba in tutto 1,6 miliardi di euro, se messo insieme ad altri stanziamenti erogati dal Governo uscente. Dobbiamo discutere perchè sia ripartito sui costi effettivamente sostenuti e non sulla popolazione residente, perchè sia i costi Covid sia i costi energetici devono essere parametrati alle spese".

Dopodichè, continua l'assessore, "speriamo che arrivi un ulteriore decreto Aiuti e reiteriamo anche al prossimo Governo la richiesta di poter riproporre il piano di ammortamento pluriennale delle spese non coperte, nel caso in cui non lo fossero. Quindi aspettiamo l'interlocutore e poi ci siederemo intorno a un tavolo, perchè mi pare che tutte le Regioni quel tavolo lo chiedano con forza". L'importante, avverte Donini, è che sia rimessa "al centro la sanità pubblica. Noi nel nostro ambito regionale lo stiamo facendo". Anzi, rivendica l'assessore, "in questo periodo stiamo facendo diversi mestieri, perchè stiamo recuperando il più possibile la nostra produzione per limitare i tempi di attesa delle prestazioni, stiamo recuperando quelle disdettate nelle fasi più acute della pandemia e stiamo cercando di fare politiche per il personale che siano il più possibile rispondenti alla necessità di qualità del lavoro dei nostri professionisti. Però dobbiamo essere chiaramente affiancati, come tutte le altre Regioni, da un Governo che abbia a cuore la sanità pubblica", insiste Donini. (San/ Dire)

