Covid, Bordon: "La pandemia non è finita. Mascherina? Portiamola sempre dietro" | VIDEO

"Direi di no: la pandemia non sta finendo, ma certamente è sotto controllo la situazione dei ricoveri negli ospedali. Anche i contagi stanno diminuendo, anche se fino alla scorsa settimana eravamo stabilmente sui mille al giorno nella sola area metropolitana di Bologna". Così Paolo Bordon, direttore generale dell'AUSL di Bologna, a margine della seduta di Commissione consiliare sul percorso di redazione e approvazione della Missione 6 del Pnrr in Ambito Sanitario.

Mascherine non più obbligatorie al chiuso: "Me serve buonsenso"

Bordon ha inoltre parlato della decisione imminente del Governo di non rendere più obbligatorie le mascherine al chiuso, anche se sembra che per ora permarranno delle eccezioni, come mezzi pubblici, cinema e teatri: "La mia raccomandazione è quella di portare sempre con sé la mascherina e indossarla nei luoghi più affollati. Al di là dell'obbligo di legge serve il buon senso, specialmente nei luoghi più affollati".