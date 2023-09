Cancro, fondazione Ant dona 160 visite gratis per la diagnosi precoce

Per la diagnosi precoce dei tumori ci sono 160 visite gratuite messe a disposizione fino all'1 dicembre dalla fondazione Ant a Bologna. Si tratta di 15 giornate all'insegna della prevenzione realizzate con un impegno di 10.000 euro da parte del Rotary. Il progetto, partito nei momenti più difficili del Covid, è al terzo anno. "I bisogni della cittadinanza non sono calati in questo periodo, la prevenzione continua ad essere un'emergenza", afferma la presidente Ant Raffaella Pannuti presentando stamane l'iniziativa a Palazzo D'Accursio.

Mese per mese Ant metterà a disposizione le prenotazioni sul proprio sito web, posti che di solito, come sottolinea la stessa Pannuti, svaniscono in qualche ora. "Non ci saranno visite per tutti, lo capiamo, ma lo sforzo del Rotary in questi tre anni è stato molto importante", afferma ancora Pannuti. Le visite, dedicate in particolare alla prevenzione di tumori della pelle, mammella e tiroide, si svolgeranno in sei ambulatori Ant nella sede di via Jacopo Di Paolo.

"Siamo partiti tre anni fa in un momento di particolare crisi e quest'anno siamo riusciti a ripresentare il progetto con l'aiuto di tutti i dieci club di Bologna", spiega il presidente del Rotary capofila del progetto, e quello di Bologna est, Giulio Trombacco. Presente l'assessore comunale alla Sanità, Luca Rizzo Nervo, che cita la "situazione complessa riguardo all'accumulo di prestazioni diagnostiche". Ben venga dunque, dal punto di vista dell'amministrazione comunale, l'azione complementare svolta da soggetti come Ant e Rotary. "È importantissimo dare continuità ad una iniziativa come questa- aggiunge- soprattutto negli ambiti non coperti dagli screening di popolazione".