Molinella, partono i lavori della nuova Casa di comunità: ecco come sarà

Un nuovo edificio di 2400 metri quadrati su due piani, otto milioni di euro dal PNRR per completarlo entro l'estate del 2026. Sono partiti i lavori della nuova Casa della Comunità di Molinella nel Distretto Sanitario Pianura Est di Bologna. Sorgerà su un'area comunale di circa 6mila metri quadrati e sarà una struttura sanitaria "di ultima generazione", fanno sapere dall'Ausl di Bologna.

L'edificio e i servizi

Al piano terra troverà posto uno spazio di accoglienza, l'area Cup con tre postazioni, spazi per l'attesa, back-office e locali di servizio e supporto. Ci saranno anche il punto prelievi, con quattro postazioni, un'area dedicata alla riabilitazione territoriale, un'area radiologica, un ambulatorio dedicato al Centro di salute mentale, il punto di distribuzione presidi e ausili, spazi per la continuità assistenziale e gli operatori 118, nonché una sala dedicata alla distribuzione dei pasti e agli spogliatoi per il personale.

Gli ambulatori

Il primo piano invece ospiterà sette ambulatori specialistici, 10 ambulatori per medici di medicina generale organizzati in una medicina di gruppo, un ambulatorio per la pediatria di comunità, un ambulatorio di ginecologia, due ambulatori per pediatri e medici di base, una sala polivalente. La Casa di Comunità è stata progettata in base alle linee guida di Stato e Regione, ai più recenti standard di sicurezza e per il risparmio energetico.

Bordon: "Struttura di ultima generazione"

"Con questa Casa della Comunità di ultima generazione, l'Ausl di Bologna riqualifica e riorganizza le attività sanitarie presenti sul territorio, attualmente ospitate in strutture non più adeguate e divenute obsolete, per rispondere più efficacemente ai bisogni socio-sanitari dei cittadini e per migliorare le condizioni di lavoro dei professionisti - spiega il direttore generale dell'azienda sanitaria, Paolo Bordon - investire sul territorio significa offrire servizi sempre più integrati e in prossimità del domicilio delle persone. Anche questo intervento va proprio in questa direzione.

Il sindaco Mantovani: "Uno dei più grandi investimenti"

Per il sindaco di Molinella, Dario Mantovani, si tratta di "uno dei più grandi investimenti in infrastrutture sanitarie sul territorio da molti decenni a questa parte. Un'infrastruttura moderna e accogliente, in linea con i parametri della contemporaneità. E chiaramente al servizio della comunità molinellese e non solo, dato che questi servizi devono sempre essere letti in una logica distrettuale molto più larga".

