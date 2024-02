Casa Emilia inaugura la nuova sala comune: "Una seconda famiglia per i pazienti e i loro cari"

Tre anni dopo la prima sede aperta in via Emilia Levante, Casa Emilia inaugura un nuovo pezzo della struttura di Fondazione Policlinico Sant'Orsola per accogliere pazienti e famiglie che arrivano da fuori regione per essere curati al Policlinico. Il taglio del nastro è della nuova sala comune nella sede di Piazza Malpighi: un bilocale al quarto piano in cui le famiglie potranno incontrarsi e trascorrere momenti insieme, chiacchiere, feste di compleanno e cene.

Lo spazio è fornito di tutto il necessario: tavolo e sedie e una cucina con elettrodomestici a cui si aggiunge un balcone che si affaccia su Piazza San Francesco e, all'orizzonte, San Luca: "Un punto di riferimento per i pazienti che ospiteremo qui e i loro familiari, il luogo dove la casa diventa una seconda famiglia" è lo spirito che ha accompagnato la prima festa di inaugurazione.

Casa Emilia dispone di 19 appartamenti - monolocali, bilocali o trilocali con bagno e cucina privati - in via Emilia Levante e in piazza Malpighi. Ospitano i pazienti del Sant'Orsola provenienti da fuori regione con o senza famigliari o accompagnatori: per le visite e gli esami pre-ricovero, durante terapie oncologiche o altre terapie che non richiedano la degenza in ospedale, per i controlli e le visite post-ricovero. Se il paziente deve essere ricoverato, il famigliare potrà rimanere ospite della Casa in attesa delle sue dimissioni. La durata del soggiorno può variare da pochi giorni a diversi mesi, in base alle esigenze di cura di ognuno.