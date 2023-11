Cau di Vergato e Budrio, tempo di bilanci: “Funzionano”

I Cau di Budrio e Vergato sembrano funzionare. A dirlo è Raffaele Donini, assessore alla Salute della Regione Emilia-Romagna: “La gestione dei casi a bassa complessità, a cui sono destinati i Cau, funziona tanto nei tempi quanto nell'appropriatezza delle cure. E nello stesso tempo i Pronto soccorso possono dedicarsi ai pazienti in situazioni di emergenza”. Come scrive l’agenzia Dire, il Cau di Budrio ha registrato 491 accessi, di cui l’81% è stato gestito direttamente in loco. Dati ancora migliori a Vergato: qui, dopo soli sei giorni dall’attivazione, dei 99 accessi ben l’89% è stato gestito direttamente dal Cau. Entrambe le strutture hanno gestito i casi in media in meno di due ore.

I dati

Al Cau di Budrio il 98% dei pazienti vi si è recato in maniera autonoma, e solo quattro persone sono state lì indirizzate dalla guardia medica, mentre sette sono state consigliate da medici o specialisti. La maggior parte dei pazienti (il 58%) è di età compresa tra i 18 e i 64 anni e le cause principali sono legate a traumi multipli, lesioni o dolori agli arti superiori e inferiori, dolori addominali, febbre, lombalgia, cefalea o emicrania.

Il Cau di Vergato, che ha aperto solo pochi giorni fa, ha visto il 97% dei pazienti recarvisi spontaneamente. Le principali patologie manifestate al Cau di Vergato sono legate a dolori o lesioni agli arti superiori e inferiori o a traumi.