Il Cau del Navile apre le porte: "Il primo in Italia aperto 24 ore" | VIDEO

Dopo Budrio e Vergato, anche Bologna ha il suo Cau, il Centro di assistenza e urgenza pensato per snellire gli accessi ai pronto soccorso degli ospedali. Il nuovo Cau ha aperto le porte questa mattina, 11 dicembre, alla presenza del sindaco Lepore, degli assessori Donini e Rizzo Nervo (rispettivamente Regione e Comune) e del direttore generale dell’Ausl Paolo Bordon. “Il Cau di Bologna è una struttura sanitaria in cui lavorano medici di Assistenza primaria e infermieri, adeguatamente formati, pronti ad accogliere e ad assistere pazienti con problemi urgenti a bassa complessità” scrive l’Ausl in una nota. La struttura sarà la prima in Italia ad essere aperta ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette, in accesso diretto. “Al Cau della Casa della Comunità Navile è prevista, durante il giorno, la presenza di due medici, due infermieri e un oss, mentre durante la notte ci saranno un medico e un infermiere. Inoltre, in questo periodo di avvio, si prevede la presenza di un medico aggiuntivo, a supporto dei medici di turno, per la fascia oraria 12-24” continua il testo.

I sintomi per cui si consiglia di recarsi ad un Cau, e non al pronto soccorso, sono tra i più diversi: dal forte mal di testa al mal di denti, dalla nausea al mal di schiena fino alle piccole ferite, anche conseguenti ad una puntura o ad un morso di un animale. Il progetto per i Cau è imponente e le strutture che apriranno presto in tutto il territorio emiliano-romagnole sono una trentina. A Bologna, come confermato dallo stesso Bordon a margine dell’inaugurazione, si ragionerà sulle prossime aperture a partire dal 2024, con le ipotesi di aprire dei Cau nei pressi degli ospedali Maggiore e Sant’Orsola.