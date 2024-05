Anche San Lazzaro inaugura il Cau attivo 24 ore su 24: ecco come funziona

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Taglio del nastro per l’inizio delle attività di un nuovo Centro assistenza urgenza anche a San Lazzaro di Savena. La nuova struttura sanitaria sarà ospitata dentro la Casa della comunità in via della Repubblica 11 che fino a oggi ha ospitato il Punto Prelievi, e fornirà assistenza di prossimità ai pazienti per occuparsi dei casi meno gravi al posto dei Pronto soccorso sanitari.

Aperto 24 ore su 24 tutta settimana

Il Cau è aperto 24 ore su 24 dal lunedì alla domenica e negli ambulatori i pazienti possono trovare medici di Assistenza primaria e infermieri per prendere in carico le patologie urgenti a bassa intensità (codice bianco e verde) come mal di testa, problemi gastro-intestinali, disturbi alla vista, dolori e traumi non gravi. Durante il giorno è prevista la presenza di due medici, un infermiere e un operatore socio sanitario, mentre durante la notte l’attività viene garantita da un medico e un infermiere.

L'ampliamento della struttura e il Punto Prelievi

Ai locali si accede attraverso l’accettazione, dove l’infermiere effettua la prima intervista e la valutazione del caso. La struttura è fornita anche di due ambulatori, uno spazio per l’osservazione dei pazienti e un locale dedicato alla strumentazione sanitaria con la tecnologia di analisi di laboratorio in loco (Poct), oltre alla sala di attesa dedicata. Una volta terminati i lavori di ampliamento della struttura, attualmente in corso nell’ambito dei finanziamenti Pnrr, il Cau sarà collocato al piano terra della nuova ala dell’edificio, a lato dell’ingresso principale. Il Punto Prelievi della Casa di Comunità resta a San Lazzaro di Savena ospitato, a partire dai primi di maggio, dalla struttura Officine SanLab (Via Emilia 253), messa a disposizione dal Comune: sede non distante dalla precedente, di facile accesso e con un’ampia area di parcheggio fruibile dall’utenza.

I nuovi ambulatori odontoiatrici

In occasione dell’inaugurazione del Cau, il Direttore generale dell’Azienda USL di Bologna Paolo Bordon, il Direttore del Distretto Savena Idice Michele Baccarini, la Sindaca e l’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna faranno inoltre visita, insieme alla Direttrice del Dipartimento delle Chirurgie Specialistiche dell’Azienda USL di Bologna Annamaria Baietti, ai nuovi ambulatori odontoiatrici, completamente ristrutturati e rinnovati. Dopo circa 2 mesi di lavori finalizzati alla riqualificazione dei locali, i 3 ambulatori odontoiatrici – le cui attività erano state temporaneamente spostate sul poliambulatorio di Pianoro e sugli ambulatori degli ospedali Bellaria e Maggiore - tornano nella loro sede originaria, dotati di 3 poltrone di ultima generazione e altrettante apparecchiature tecnologicamente avanzate, in grado di migliorare sensibilmente la qualità delle prestazioni offerte ai cittadini.