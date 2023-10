Vergato, in arrivo il nuovo Cau al posto del Pronto Soccorso. I dubbi del Comitato: "Vogliamo garanzie sull'ospedale"

Oltre a Budrio anche Vergato, sull'Appennino bolognese, si prepara a veder trasformare il suo Pronto soccorso in un Cau, il nuovo Centro di assistenza urgenza previsto dalla riforma dell'emergenza studiata dalla Regione Emilia-Romagna, che sarà aperto 24 ore su 24 e sette giorni su sette. Ma allo stesso tempo la comunità ha chiesto "garanzie" sul mantenimento in funzione dell'ospedale durante l'incontro di ieri, sabato 21 ottobre, con l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini: "Prendiamo purtroppo atto della necessità di riconvertire il Pronto Soccorso- afferma Alessandro Santoni, presidente del Comitato del distretto socio-sanitario dell'Appennino bolognese - Ciò che però chiediamo sono garanzie sul funzionamento futuro dell'ospedale, condizione necessaria per dare servizi di qualità e per mantenere la fiducia dei cittadini".

Il sindaco Giuseppe Argentieri ricorda che nella "prima proposta tecnica che ci fu fatta ad aprile, l'ospedale di Vergato veniva trasformato in un ospedale di comunità, con la perdita di una serie di servizi di diagnostica in urgenza e di accessibilità dei cittadini, e la perdita del reparto di medicina generale". Rispetto ad alcuni mesi fa, ora "la situazione è molto evoluta - afferma il sindaco - grazie all'interlocuzione istituzionale, spesso anche aspra e forte", con la Regione. Il risultato è che ora il reparto medicina dell'ospedale di Vergato "viene mantenuto - sottolinea Argentieri - e viene anche effettuato un concorso per i primari". Dei timori sulla conversione in Cau però rimangono, soprattutto alla luce delle "criticità non solo in Emilia-Romagna, come la mancanza di medici specializzati nel settore. Ma se ben organizzato, il Cau diventa garanzia per tutto l'ospedale stesso", che peraltro prevede anche la "riattivazione dei servizi di chirurgia ambulatoriale" con un potenziamento previsto fino a 5mila interventi l'anno.

Donini, dal canto suo, assicura l'impegno della Regione ad "accompagnare questa fase molto delicata della sanità territoriale. Stiamo investendo sull'emergenza-urgenza per arrivare sempre più rapidamente a prendere in carico i cittadini che hanno gravi problematiche di salute a rischio vita". Quanto ai Cau, spiega Donini, la loro introduzione si accompagna a una riorganizzazione della continuità assistenziale (ex guardia medica) "attraverso una buona formazione, la dotazione di tecnologie di diagnostica" e la riorganizzazione dei servizi. Il Cau di Vergato, destinato come gli altri ai casi minore complessità, dovrebbe gestire "praticamente la quasi totalità degli accessi" attuali, afferma l'assessore. Che sull'ospedale assicura: "Resterà certamente un ospedale per acuti. Avremo la nuova Tac altamente tecnologica, in sostituzione di quella attuale, e cercheremo di migliorare anche la chirurgia ambulatoriale, che riprenderà a pieno regime anche con una collaborazione con l'Istituto ortopedico Rizzoli". (dire)