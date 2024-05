QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

In vista della Giornata Mondiale della celiachia (il prossimo 16 maggio), BolognaToday approfondisce il tema intervistando la dietologa Roberta Carli di Ausl Bologna che analizza i sintomi iniziali, le modalità di diagnosi e le necessarie modifiche alimentari.

Celiachia, cos'è e come si riconosce

Ma partiamo dalle basi. Cos'è la celiachia? E' una malattia autoimmune che colpisce l'intestino tenue e si manifesta in individui geneticamente predisposti. È scatenata dall'ingestione di glutine, una proteina presente in cereali come grano, orzo e segale. Le persone affette da celiachia, quando consumano glutine, rispondono con una reazione immunitaria che danneggia le microvilli dell'intestino, le strutture che aiutano nell'assorbimento dei nutrienti. Questo può portare a sintomi come diarrea, gonfiore, perdita di peso, affaticamento e malnutrizione, tra gli altri.

La diagnosi si effettua tramite test sierologici e conferma endoscopica. L'unico trattamento attualmente disponibile è una dieta rigorosamente priva di glutine a vita che può essere difficile, soprattutto per i più giovani. È fondamentale quindi sensibilizzare il pubblico e promuovere un'alimentazione sana ed equilibrata che rispetti le esigenze di chi è affetto da celiachia.

Celiachia in numeri

Dal 2020 a oggi si osserva un aumento dei pazienti affetti da celiachia. Secondo i dati dell'Ausl di Bologna, nel 2020 vi erano 3.966 utenti, di cui 2.777 donne e 1.189 uomini. Nel 2021, il numero è salito a 4.153 utenti, di cui 2.915 donne e 1.238 uomini. Nel 2022, si è registrato un ulteriore aumento, con 4.428 casi, di cui 3.088 donne e 1.340 uomini, e nel 2023 siamo arrivati a 4.682 casi, di cui 3.252 donne e 1.430 uomini.

Per quanto riguarda l'anno corrente, si nota che il 2,1% dei casi riguarda pazienti fino a 5 anni, il 21% è compreso tra i 6 e i 17 anni, il 64,1% ha un'età compresa tra i 18 e i 59 anni, mentre il restante 12,7% ha più di 60 anni.

I dati suggeriscono una predisposizione genetica delle donne per questa condizione e l'aumento dei casi è attribuito al miglioramento delle nostre conoscenze scientifiche, che agevolano le diagnosi.

Servizi

Dopo la diagnosi, i pazienti celiaci devono seguire una dieta senza glutine per tutta la vita. Questa dieta deve essere varia ed equilibrata, con il 20% dell'apporto energetico giornaliero proveniente da alimenti naturalmente privi di glutine, come riso, mais e patate, mentre il restante 35% da alimenti senza glutine specificatamente formulati, come pane, pasta, biscotti e cereali per la prima colazione. Il contributo economico mensile varia in base all'età e al sesso del soggetto, tenendo conto dei rispettivi fabbisogni energetici.

Dal luglio 2019, per i circa 18.000 cittadini celiaci, è stato semplificato il processo di acquisto dei prodotti senza glutine grazie alla dematerializzazione del sistema. Il Servizio Sanitario della Regione Emilia Romagna fornisce un valore mensile in formato elettronico (da 56 a 124 euro, a seconda dell'età e del sesso) per l'acquisto di tali prodotti. È sufficiente recarsi presso supermercati, farmacie e altri esercizi convenzionati presenti sul territorio regionale, portando con sé la Tessera Sanitaria e il codice PIN specifico per la celiachia.

Il codice PIN consente l'acquisto graduale dei prodotti alimentari specifici presso i punti vendita convenzionati. I pazienti possono controllare il credito residuo e lo storico delle transazioni accedendo al "Profilo" del loro Fascicolo Sanitario Elettronico, nella sezione dedicata alla celiachia.