Classifica Newsweek ospedali specializzati: il Rizzoli è 11° al mondo

Una statistica indipendente della rivista statunitense Newsweek mette l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna all'11° posto al mondo. Il settimanale ha collaborato con Statista Inc., per stilare la classifica dei migliori ospedali del mondo.

"L'Istituto Rizzoli è l'11° istituto ortopedico al mondo, il primo italiano, nella classifica indipendente di Newsweek. Un risultato straordinario a conferma di un'eccellenza", ha commentato il sindaco Virginio Merola.

Dopo la pubblicazione della prima parte a settembre, in cui sono stati premiati i migliori ospedali per i reparti di cardiologia, oncologia ed endocrinologia, la classifica di quest'anno si conclude con i migliori ospedali per neurologia, gastroenterologia e ortopedia.

Nella top 50, insieme al Rizzoli, un'altro istituto ortopedico italiano, il Galeazzi di Milano al quale è stato assegnato il 18° posto.

Il policlinico Sant'Orsola-Malpighi si prende invece il 27° posto per la sua cardiologia, il 28° per gli ambulatori di endocrinologia e il 37° per l'ambulatorio divisionale di gastroenterologia.