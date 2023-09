Covid, contagi in aumento. Donini: “Non ci preoccupa”

"Noi abbiamo continuato a monitorare l'andamento epidemico, e oggi vediamo una crescita dei casi e delle ospedalizzazioni, ma non vediamo, per fortuna, una situazione clinica preoccupante". Così l’assessore della Regione Emilia-Romagna alla Salute Raffaele Donini a margine di una conferenza stampa a Bologna. L’assessore ha spiegato come “l'Organizzazione mondiale della sanità ha detto che la pandemia era finita, il ministero è su questa linea e noi ci atteniamo alle disposizioni ufficiali".

Dunque, precisa, "quando l'Oms ci dice che siamo ormai in una fase endemica, vale a dire che il virus circola, ma non colpisce più come quando le ondate epidemiche erano più preoccupanti, noi ci attestiamo lì". Come scrive l’agenzia Dire, Donini sottolinea che questo "non vuol dire che smettiamo di osservare l'andamento epidemico: siamo collegati con tutte le strutture nazionali e internazionali per monitorare l'andamento, ma oggi, dal punto di vista clinico, il Covid non è tornato ad essere quello che abbiamo conosciuto nella fase più dura della pandemia".